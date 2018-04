Gestione di Villa Sorra, "Modena e San Cesario firmino la convenzione"

Dal 1972 Villa Sorra, la storica villa a pochi chilometri dalla città e frequentata da migliaia di modenesi ogni estate, è di proprietà dei Comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia, Modena, e San Cesario sul Panaro. I quattro enti compartecipano - o almeno dovrebbero - alla sua gestione, che negli ultimi anni ha fatto segnare un evidente e preoccupante fase di scarso investimento, con il conseguente degrado cui la struttura è ormai condannata.

Ebbene, dei quattro comuni solo Nonantola e Castelfranco hanno per il momento rinnovato la convenzione per consentire la promozione, manutenzione ordinaria delle aree verdi e degli edifici oltre che la valorizzazione del complesso storico. "A tutt'oggi però il Sindaco di Modena Muzzarelli e il Sindaco di San Cesario sul Panaro Gozzoli non hanno ancora sottoscritto la convenzione che riguarda il periodo 2018/2022. Un ritardo ingiustificabile - tuonano i membri del Meetup5 stelle di Nonantola congiuntamente con i membri del Movimento 5 stelle di Modena e Castelfranco Emilia - in quanto il parco con le annesse proprietà è reastato chiuso alle manifestazioni culturali per il periodo Pasquale.

Fanno quindi un appello ai sindaci dei due comuni affinchè rinnovino al più presto la convenzione in modo da poter stilare un calendario di eventi per l'anno 2018 che è già iniziato da un pezzo"

Chiosano i pentastellati: "Ci spiace che i sindaci non si siano ancora attivati in quanto l'indotto turistico è una delle risorse che negli ultimi anni a livello nazionale assume dimensioni economiche significative, con ricadute rilevanti sull'economica locale".