Maltempo in Italia. La Provincia Modena apre conto corrente di solidarietà per i danni

La Provincia di Modena a fronte dei disastri del maltempo che hanno colpito la settimana scorsa l'Italia è stato aperto un conto corrente. Con il ricavato che sarà raccolto i modenesi potranno dare concreta solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo dei giorni scorsi e per interventi di ripristino ambientale dei boschi del bellunese, distrutti dal forte vento.

"Il maltempo di questi ultimi giorni - sottolinea Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena - ha riproposto la necessità della messa in sicurezza di interi territori. La distruzione di interi boschi sulle montagne bellunesi, inoltre, rappresenta un'autentica emergenza ambientale che riguarda tutto il paese. Per questo chiediamo a cittadini, imprese, sistema creditizio e associazioni di dare un segnale concreto di solidarietà affinché si possa intervenire al più presto per ricostruire questo patrimonio."

Le risorse raccolte saranno utilizzate per gli interventi che verranno attivati nei prossimi mesi in coordinamento con le autorità locali. Il conto corrente da utilizzare per le donazioni è intestato alla Provincia di Modena: IT 52 M 02008 12930 000003398693. E' importante specificare la causale: azioni di solidarietà maltempo 2018.