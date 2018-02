Modena, sabato incontro con il ministro dell’Interno Marco Minniti

Il ministro dell’Interno Marco Minniti sarà a Modena sabato prossimo 17 febbraio, per partecipare a un incontro pubblico sui temi della sicurezza organizzato, presso la sala Panini della Camera di commercio, dal Partito democratico provinciale modenese. Appuntamento alle ore 12.00

“La sicurezza è un diritto”: è questo il tema dell’incontro pubblico organizzato dal Partito democratico provinciale per la tarda mattinata di sabato 17 febbraio. Interverrà il ministro dell’Interno Marco Minniti. Saranno presenti anche i candidati Pd. “Il tema della sicurezza non è né di destra né di sinistra – spiega il segretario provinciale del Pd modenese Davide Fava - nonostante le formazioni di destra stiano provando ad appropriarsene per fare leva sulle paure e le preoccupazioni delle persone al solo fine di guadagnare consensi elettorali. La sicurezza è un diritto del cittadino che deve essere garantito con il lavoro delle forze dell’ordine, della magistratura e delle amministrazioni sia locali che nazionali e con la collaborazione di tutta la comunità."

"Per questo riteniamo esemplare l’opera fin qui svolta, su più fronti, dal ministro dell’Interno Marco Minniti che ha saputo coniugare fermezza e azione necessarie con il rispetto dei valori costituzionali e delle tutele individuali. Il ministro Minniti – conclude Davide Fava - sarà a Modena sabato prossimo per un incontro pubblico, aperto a tutti gli interessati, a sottolineare come la sicurezza del cittadino sia un valore per il quale il Partito democratico è impegnato sia a livello locale che nazionale”. L’appuntamento è presso la sala Panini della Camera di commercio di Modena, a partire dalle ore 12.00.