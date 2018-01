Nuovo supermercato Despar in via Nonantolana, ok al progetto

Nella zona dell'incrocio tra via Nonantolana e viale Ciro Menotti si insedierà una medio piccola struttura di vendita alimentare a insegna Despar riqualificando un’area urbana consolidata ora n stato di degrado e occupata da immobili dismessi di un’ex attività artigianale. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il permesso di costruire convenzionato in deroga agli strumenti urbanistici comunali, illustrato nella seduta di giovedì 25 gennaio dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, con il voto a favore di Pd e Art.1 – Mdp – Per me Modena, contrario del M5s e con l'astensione di FI e Idea Popolo e libertà. La delibera, come previsto dallo Sblocca Modena, dà il via libera all'intervento in deroga agli strumenti urbanistici per riqualificazione urbana.

In questo caso, in particolare, la deroga riguarda l’insediamento della medio piccola struttura di vendita alimentare a servizio del quartiere e la costruzione dell’edificio a una minor distanza dal confine di proprietà comunale su via Cerretti. Per la deroga e la messa a disposizione di aree parzialmente urbanizzate, la proprietà verserà all’Amministrazione un importo di quasi 108 mila euro. Insieme alla deroga, l’Aula ha dato l’ok anche alla convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (aspetto viabilistico e trasformazione dei percorsi ciclopedonali circostanti) che saranno a carico della proprietà per una cifra pari a 115 mila euro.

Insieme alla delibera è stato approvato anche un ordine del giorno del Pd, illustrato da Diego Lenzini, che chiede “di valutare la possibilità di inserire nel Piano dei lavori pubblici un collegamento ciclopedonale che unisca il nuovo insediamento commerciale con l’area residenziale limitrofa, di prevedere un monitoraggio di lungo periodo dopo l’apertura dell’esercizio commerciale per valutare se quanto previsto e simulato dagli strumenti software in dotazione all’Amministrazione rispecchi la realtà dei flussi a realizzazione compiuta, di valutare la possibilità di prevedere su via Nonantolana un allargamento all’altezza dell’ingresso dell’esercizio commerciale al fine di permettere l’ingresso in corsia dedicata, senza quindi bloccare il flusso proveniente dal centro di via Nonantolana”. Si sono espressi a favore Pd e Art.1 – Mdp – Per me Modena, contro M5s e FI, astenuti Marco Chincarini di Art.1 – Mdp – Per me Modena e Idea Popolo e libertà.

Il sindaco ha spiegato che “la proposta progettuale è pienamente orientata alla riqualificazione urbana della zona e contribuisce a migliorare anche i servizi per i residenti, non solo in relazione all’offerta fornita dalla struttura stessa, ma anche perché prevede la realizzazione, a totale cura e spese del soggetto attuatore, di nuovi parcheggi pubblici collegati alla nuova ciclabile e ai percorsi pedonali, che favorirà la fruizione delle attuale aree verdi poste ai margini di via Cerretti, garantendo la restituzione al quartiere di spazi pubblici oggi sottoutilizzati”.

La ristrutturazione verrà effettuata mediante sostituzione edilizia con la demolizione degli edifici esistenti e la successiva realizzazione di un unico corpo di fabbrica. Il nuovo fabbricato in classe energetica A, antisismico, sarà realizzato a parità di superficie coperta e di volume inferiore rispetto al precedente. Sarà ricollocato all’interno dell’area di sedime sul lato nord del lotto, in modo da evitare un impatto volumetrico sulla viabilità principale posta sul fronte opposto. La società procederà alla sistemazione della viabilità interessata dall’apertura degli accessi carrabili a servizio della nuova attività, comprensiva della pista ciclopedonale e alla nuova individuazione dei parcheggi pubblici lungo via Cerretti.