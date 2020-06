Acconto Imu, anche Sassuolo rinvia il pagamento a settembre

Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella seduta di mercoledì 3 Giugno, è divenuto ufficiale il rinvio dell'acconto Imu 2020 al 16 settembre 2020, ad eccezione dell'Imu dovuta allo stato per i fabbricati di categoria "d" fino a quando il Governo nons i sarà pronunciato sull’argomento.

A differenza dell'anno scorso il versamento dell’acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre di quest’anno applicando le aliquote e la detrazione vigenti per l’Imu e la Tasi del 2019. Per i contribuenti è disponibile il software di calcolo direttamente sul sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo, al seguente link: https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/tributi-imposte-e-tasse

Nel mese di giugno, inoltre, i contribuenti riceveranno l'avviso di pagamento dell'acconto relativo alla tassa rifiuti dovuta per il 2020. Quest'anno l'acconto dovuto entro Luglio è pari al 25% e non al 70% come negli anni scorsi.

In particolare l'acconto è riscosso nei seguenti termini:

1) Prima rata in acconto con scadenza 1/7/2020 pari al 25 % dell’importo dovuto applicando le tariffe approvate dallo scrivente consiglio per l’anno 2019;

2) Seconda rata in acconto con scadenza 30/10/2020 pari al 25 % dell’importo dovuto applicando le tariffe approvate dallo scrivente consiglio per l’anno 2019.

Il Comune provvederà solo a decorrere dal prossimo ottobre all'invio dell'avviso di pagamento della terza rata di saldo-conguaglio con scadenza dopo il 1/12/2020 applicando le tariffe approvate dallo scrivente consiglio per l’anno 2020.

Nell'applicazione della rata di saldo-conguaglio si terrà conto di quanto disposto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera del 5/5/2020 n.158 in merito alle riduzioni previste a favore delle utenze non domestiche e di quelle domestiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.