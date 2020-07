Sassuolo, finanziato il progetto per il portale web dei commercianti locali

La Giunta del Comune di Sassuolo ha approvato il 7 Luglio scorso la delibera sul “Progetto di valorizzazione commerciale: Sassuolo 3.0”, finanziato per un ammontare complessivo di € 35.000.

“Il Comune di Sassuolo – si legge nel progetto – la Pro Loco e Linea Radio hanno attivato, fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, una piattaforma in cui i negozi di Sassuolo hanno potuto proporsi per continuare a servire i propri clienti portando a casa gli acquisti. Oltre 150 negozi hanno aderito all’iniziativa e molti sassolesi hanno quindi avuto a disposizione una valida alternativa al commercio online. Da questa prima esperienza, in collaborazione con Cna, Confcommercio, Confesercenti, Lapam, nasce l’idea di proseguire con una piattaforma dedicata e riservata al commercio sassolese. Un progetto glocal, che utilizza le risorse della rete per implementare la struttura locale smart, che avvicina e rende semplice l’acquisto”.

Un progetto che prevede la realizzazione di un portale dedicato sul quale ricevere informazioni, cercare negozi, fissare un appuntamento, vedere le promozioni e i voucher proposti. Attraverso il portale, infatti, il cliente potrà scaricare voucher da utilizzare per ggli acquisti in negozio.

Il progetto prevede, inoltre, promozione del punto vendita aderente, #SassuoloAmica con buone prassi da seguire, #FronteVetrina (attraverso il quale il negozio potrà allargare il proprio spazio vendita utilizzando, in modo temporaneo, il suolo pubblico in prossimità della vetrina.