La Lega di Modena si rilancia: "200 nuovi tesserati e 3.500 firme in due giorni"

"3500 firme e più di 200 nuovi tesserati Lega". Questo è il bilancio della due giorni di gazebo della Lega a Modena, presente in diverse piazze della provincia. Sui tavoli dei banchetti le petizioni lanciate da Matteo Salvini, per dire no alla sanatoria pro-immigrati irregolari, contro i vitalizi e per fermare le cartelle di Equitalia.

“Stop cartelle esattoriali, stop clandestini e stop vitalizi. Dietro questi semplici slogan c’e un progetto di speranza per i modenesi. Progetto che la Lega costruisce nelle piazze e nelle strade, dialogando con tutti i settori della società civile - dichiara il senatore leghista, Andrea Ostellari, Commissario Lega Emilia - Salvini Premier - I modenesi vogliono essere liberi di ripartire, senza lo spettro di una burocrazia invadente, senza un fisco nemico dell’impresa, senza corsie preferenziali per chi arriva da lontano e non ha alcuna intenzione di contribuire al benessere della Comunità. La partecipazione ai gazebo di sabato e domenica lo testimonia: siamo il riferimento di tanti cittadini che, nonostante il caldo, hanno scelto di essere protagonisti di una rivoluzione pacifica - prosegue Ostellari - Il mio ringraziamento va a loro e ai tanti sostenitori che hanno contribuito all’organizzazione dei banchetti, senza chiedere niente in cambio”.

“A Modena c’è stata una partecipazione senza precedenti - spiega Davide Romani, responsabile provinciale Lega Salvini Premier - 3500 firme e più di 200 nuove tessere sono la dimostrazione che i modenesi hanno fiducia in Matteo Salvini e nella Lega, un movimento aperto e rinnovato, che vuole restituire dignità a famiglie e lavoratori”.