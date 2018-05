Rinnovo della presidenza di Seta: Comuni fermi, slitta tutto al 9 luglio

Nulla di fatto, come era nell'aria, per le nomine dei nuovi vertici di Seta, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale di Modena, Piacenza e Reggio Emilia. L'assemblea dei soci riunita oggi a Modena ha infatti deciso di riaggiornarsi al 9 luglio a causa del mancato accordo tra enti locali modenesi- a cui spetta la nomina- sul successore dell'attuale presidente Vanni Bulgarelli.

In corsa ci sono al momento in via ufficiosa Mirko Valente della Cna di Modena e Andrea Cattabriga, funzionario della Cgil modenese.

I soci hanno invece approvato il bilancio 2017 dell'azienda, che si chiude con un utile di 1,4 milioni, di cui circa un milione da poste straordinarie e 400.000 dalla gestione corrente.

Mirko Tutino, assessore alla Mobilità del Comune di Reggio Emilia, non ha partecipato alla votazione per sostenere la sua proposta di modificare i vecchi patti parasociali in vigore in Seta che, secondo l'assessore, assegnano ai soci Herm (una "scatola vuota controllata da Tper", l'ha definita il reggiano) e Tper stessa, contributi troppo elevati drenati dalle risorse già non floride dell'azienda, che potrebbero invece essere destinati agli investimenti.

Senza contare che, ha sostenuto Tutino, Tper- società della Regione che insieme ad Herm controlla controlla il 50% delle quote della società- potrebbe anche rivelarsi un potenziale concorrente nella prossima gara per l'affidamento del servizio. Da qui la decisione dell'assessore di non votare il bilancio 2017 (che assegna circa 200.000 euro a Tper), sulla scia di quanto già fatto in Consiglio di amministrazione dal rappresentante di Reggio Emilia, Daniele Caminati.

