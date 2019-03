Primarie Pd, Zingaretti vince con larga maggioranza. Affluenza in leggero calo

Si sono conclusi ieri in tarda serata gli scrutini delle Primarie per la scelta del segretario nazionale del Pd, che hanno incoronato a Nicola Zingaretti nuovo leader dei dem, come ampiamente previsto. Nel modenese hanno votato nei 95 seggi allestiti in tutta la provincia 31.238 persone: un dato di affluenza che si attesta sulle cifre del 2017, quando le persone che si erano recate ai seggi erano state 36.120, vale a dire circa il 14% in più di ieri.

Nel complesso sono stati 30.974 i voti validi, 167 le schede bianche, 97 quelle nulle. Nicola Zingaretti ha raccolto 22.120 voti pari al 71,41% dei consensi; Maurizio Martina 5.319 voti pari al 17,17% e Roberto Giachetti 3.535 voti, pari al 11,41% dei consensi espressi.

“Una gran bella giornata, anzi un gran bel week end. Sabato la grande manifestazione di Milano, domenica questa bella pagina di democrazia. Il Partito democratico può davvero festeggiare - commenta il segretario provinciale del Pd modenese Davide Fava - Desidero, innanzitutto, ringraziare gli 800 volontari che, ruotandosi su oltre 12 ore di lavoro, ci hanno consentito di allestire ben 95 seggi in tutta la provincia. Un grazie di cuore, naturalmente, anche alle migliaia di persone che hanno dedicato una parte della loro domenica per recarsi ai seggi e votare per scegliere il segretario nazionale e la futura azione politica del partito. Nel modenese abbiamo confermato le presenze del 2017, dimostrando che c’è una comunità che non si arrende alle paure predicate dai nuovi populismi, che è propositiva, che intende la sicurezza come necessità di una prospettiva certa, che domani sarà meglio di oggi".

Prosegue Fava: "Zingaretti è il nuovo segretario nazionale del Pd, a pieno titolo, con piena operatività. Ora sta alla nuova classe dirigente definire quell’azione, anzi vorrei dire costruire quel sogno, che migliaia e migliaia di persone recandosi ai gazebo attendono. Le sfide più imminenti sono già qui: le elezioni amministrative ed europee. Il partito modenese ha dimostrato di essere vivo e vitale e si impegnerà nel confronto con tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori di democrazia, solidarietà, inclusione e tutela dei più fragili che la nostra comunità ci ha indicato. Come segretario provinciale il mio compito sarà quello di garantire questa ritrovata unitarietà nel segno della costruzione di un nuovo progetto politico”.