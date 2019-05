Elezioni Europee 2019, anche a Modena la Lega vola verso il 40%

I risultati che incominciano a formarsi dallo scrutinio di un buon numero di seggi dei (149 dei 704) presenti in provincia di Modena tracciano un quadro in linea con con quello nazionale, ma ancora più significativo in termini di cambiamento per il territorio modenese. Il primo dato è quello di una crescita esponenziale della Lega di Matteo Salvini, che dai primi numeri sembrerebbe attestarsi poco sotto al 40%. Un risultato davvero significativo se si pensa che cinque anni fa il Carroccio aveva ottenuto alle elezioni europee appena il 5% e che alle politiche dello scorso marzo si era fermato sotto al 20%.

Alla crescita della Lega fa da contraltare il crollo del Partito Democratico, che si fermerebbe sotto al 30% a fronte di un 54% della scorsa tornata elettorale. Dai primi scrutini emerge anche un capo sensibile del Movimento 5 Stelle, attestato intorno al 12%: nel 2014 i pentastellati avevano ottenuto sul territorio modenese il 19%. Dimezzata anche la percentuale di Forza Italia, di poco sopra al 5%.