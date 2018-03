Elezioni, alcuni seggi di Modena scelti per gli "exit poll" nazionali

Sedici seggi elettorali nel comune di Modena sono stati individuati come “seggi campione” da istituti demoscopici al lavoro per emittenti televisive nazionali per gli “exit poll” e le proiezioni elettorali, con autorizzazione della Prefettura. Gli operatori di Opinio Italia per la Rai lavoreranno su “exit poll” e proiezioni. Quelli di Swg per La 7 solo sulle proiezioni.

Domenica 4 marzo 2018, dunque, presso alcuni seggi modenesi saranno presenti gli operatori del consorzio Opinio Italia (Emg, Istituto Piepoli, Noto Sondaggi) che effettueranno per conto della Rai sia “exit poll” sia proiezioni elettorali. Gli operatori (con un apposito badge di riconoscimento), dovrebbero stare dalle 8 di domenica sino alle 22 all’uscita delle scuole a debita distanza per interviste dopo il voto e dalle 23 fino alle 4 di lunedì 5 marzo, previo assenso dei presidenti, all’interno delle sezioni-campione in modo da effettuare prima un sondaggio all’uscita dei seggi e poi rilevare l’esito degli scrutini. L’attività avverrà secondo le modalità previste dalla legge, non dovrà comportare alcun disturbo per il presidente e per gli scrutatori della sezione elettorale e non dovrà quindi ostacolare in alcun modo le operazioni di scrutinio.

Gli operatori di Opinio Italia saranno alle elementari Rodari di via Alassio, alle Cittanova di strada Pomposiana, alle San Geminiano di strada da Porto sud a Cognento, e alle Montecuccoli di stradello Fossa Burracchione.

Gli operatori di Swg per La 7 inizieranno invece il loro lavoro per le sole proiezioni elettorali dalle 23 di domenica presso i seggi da loro individuati. Anche loro saranno riconoscibili da un apposito badge e le attività di rilevazione dei voti, previo assenso dei presidenti, dovranno essere svolte ai sensi di legge senza turbare il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio svolte dai componenti delle sezioni elettorali campione. Le scuole interessate sono in questo caso le medie San Carlo di viale Muratori, le elementari Graziosi di via Carbonieri, e le Pascoli di via Gian Maria Barbieri.