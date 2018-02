Migrazione e accoglienza, il sindaco di Patrasso ospite a Modena

Konstantinos Peletidis, sindaco di Patrasso, una delle principali città della Grecia, in prima linea nell’accoglienza dei migranti, è stato ricevuto in Municipio oggi, venerdì 9 febbraio, dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Peletidis è in città per partecipare al master interculturale organizzato da Università e Arci che si svolge nell’ambito del Festival della Migrazione: “Quale futuro per le nostre città: la città interculturale?”.

Il convegno inizia oggi alle 14 (Centro servizi didattici in via del Pozzo 71) e continua sabato, dalle 9 alle 12.30. L’intervento del sindaco Peletidis oggi riguarderà l’esperienza sviluppata a Patrasso (“La nostra città interculturale: una risposta positiva per il futuro della Grecia”), mentre sabato partecipa a una tavola rotonda sulla rete delle Città interculturali.

Nell’incontro con il sindaco Muzzarelli, Peletidis era accompagnato dal professor Bruno Ciancio, coordinatore del Master ed esperto del progetto rete Città interculturali per conto del Consiglio d’Europa, dal rappresentante di Arci Modena Gerardo Bisaccia e da Chrissa Geraga, referente del progetto Città interculturali di Patrasso.