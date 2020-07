Sport. Fratelli d'Italia chiede l’immediata ripresa degli sport da contatto

Quali sono le ragioni che impediscono la ripresa degli sport da contatto anche in Emilia-Romagna? Se lo chiedono i consiglieri di Fratelli d’Italia in un'interrogazione nella quale sottolineano come “le misure e le restrizioni adottate a seguito della diffusione della pandemia sono state gradualmente attenuate consentendo la ripresa di molte attività economiche e sociali”.

A corroborare ulteriormente il quadro, per i consiglieri Lisei, Barcaiuolo e Tagliaferri, ci sarebbe anche il dato sui contagi che “sembrerebbe sotto controllo” e le dichiarazioni dell’amministrazione regionale che in più occasioni si è dichiarata pronta a gestire l’eventuale ricrescita dei positivi.

Per i rappresentanti di Fratelli d’Italia, quindi, le limitazioni tuttora esistenti in Regione sugli sport da contatto, non solo contrastano con i provvedimenti presi da altre 18 Regioni, ma inciderebbero “pesantemente dal punto di vista economico sulla tenuta dei bilanci delle tante associazioni sportive ed imprese che dopo tanti mesi di chiusura oggi non riescono più a sostenere economicamente l’impatto di tale limitazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal quadro prospettato, Lisei, Barcaiuolo e Tagliaferri chiedono quindi se non sia arrivato il momento “pur con opportuni protocolli che garantiscano tutte le condizioni di sicurezza, per un'immediata ripresa dell’attività sportiva da contatto”.