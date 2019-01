Dati Istat sull'industria:"Modena locomotiva regionale, indispensabili le nuove strade"

«La provincia di Modena è la locomotiva di una regione che a sua volta si conferma trainante per l'economia del paese». Commenta così Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, i dati aggiornati al 2016, pubblicati dall'Istat, sul valore aggiunto manifatturiero pro-capite che vedono la provincia di Modena al primo posto in Italia.

«Il settore industriale modenese - aggiunge Tomei - ha praticamente recuperato i livelli pre-crisi in diversi settori, confermando la dinamicità e la capacità di innovarsi della nostra manifattura, dalla motor valley alla ceramica fino all'agroindustria. E a queste performance possiamo aggiungere anche i dati straordinari sul turismo registrati quest'anno. Nel 2019 - aggiunge Tomei - dovremo affrontare le incertezze legate soprattutto a un quadro internazionale instabile con il rischio di una nuova recessione; dobbiamo essere pronti, quindi, enti locali compresi, a cogliere queste nuove sfide e confermare il ruolo di primo piano del sistema Modena nell'economia nazionale, a partire dalla necessità non più rinviabile di realizzare le grandi infrastrutture, indispensabili per favorire la crescita, come la Cispadana, la bretella Campogalliano-Sassuolo e il completamento della Pedemontana».