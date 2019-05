Dove mangiare indiano a Modena. I ristoranti in città e provincia

Se la cucina dell'Estremo Oriente, così come quella Latina, sono oggi più in voga a Modena come nel resto del nostro territorio, la cucina indiana rimane ancora interessante per il modenese. Infatti, con il tempo è riuscita a diventare sempre più gourmet puntando sempre più sulla sua caratteristica numero uno ovvero le spezie.

La ricerca di sapori particolari insieme alla scelta delle spezie migliori consente alla cucina indiana di ripresentarsi sul mercato come qualcosa d'elite. Inoltre è sempre più ricco il menù indiano, che vede numerosi antipasti e secondi piatti, ma piace anche ai vegani e ai vegetariani dato che l'offerta certo non manca. Al centro rimane il riso, l'alimento base insieme al pane che assomiglia alle nostre piadine, perfetti pre assaporare le numerose salse.

Ristoranti Indiani a Modena e provincia

India Restaurant - Via Pelusi, 203 (Modena ) - 059 4823446

La Stella - Via Antonio Araldi, 122 (Modena) - 059 6138262

Ristorante Indiano San Marco - Corso Martiri, 315 (Castelfranco Emilia) - 059 921343

Pooja Di Kumari Mina - Via Carlo Marx, 3 (Carpi ) - 059 645345

Konda's Rosticceria Indiana - Via per Spilamberto, 1225 (Vignola) - 336 2960815