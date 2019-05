Dove mangiare il gelato vegano a Modena

Il trend del veganesimo o della cucina vegana, che si dica, in ascesa in Italia e così alcune gelaterie modenesi si sono adeguate a questa sempre maggiore domanda. Che cos'è il gelato vegano ? Per riconoscere il gelato vegano si utiizza il famoso simbolo Vegan OK che trovate sulla vetrina. Si tratta di un prodotto fatto senza il latte, in quanto è un derivato animale e quindi contrario sia all'alimentazione che alla filosofia vegana.

La verità è che molti gusti sono da sempre "vegani" nel senso che non tutte le gelaterie per fare i gusti alla frutta utilizzano il latte, tuttavia il gelato vegano ha dovuto superare anche i problemi di cremosità di cioccolato, crema o stracciatella senza però utilizzare il latte. Al posto del latte, per dare cremosità si utilizzano spesso fibre vegetali, inulina o proteine di legumi, che sono già utilizzate nel cuina

Dove trovare gelato vegano a Modena

Gelateria Vignolese - Strada Vignolese, 630 (Modena)

Gelateria Bloom - Via Taglio, 16/A (Modena)

Gelateria Km Zero - Via Papa Giovanni XXII, 19 (Carpi)

Slurp - Viale Trento e Trieste, 50 (Modena)