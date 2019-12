Mercatini ed iniziative di Natale 2019: dove trovarli a Modena e provincia

Come ogni anno la città e la provincia di Modena, con l'arrivo del Natale, si arricchiscono di iniziative che piacciono tanto ai grandi quanto ai più piccoli. Quest'anno sono numerosi i Comuni che hanno investito in programmi densi di attività durante il periodo più magico dell'anno.

I mercatini di Natale

Come ogni anno vi aspettano i mercatini di Natale, dove sarà possibile acquistare il regalo giusto per amici e parenti, ma anche per addobbare al meglio la propria casa o appartamento in vista delle cene natalizie. Tuttavia, come sapete bene, questi mercatini sono sempre accompagnati da stand enogastronomici, che ripercorrono la ricca tradizione natalizia modenese.

Mercantino Natalizio di Sassuolo

Parva Naturali in piazza Grande a Modena

Mercatini al castello di Montegibbio

Babbo Natale al Mercato Albinelli

Eventi in città

Sono numerosi anche gli eventi in città relativi al Natale, pensati specialmente per i più piccoli. In questo elenco, che sarà ma nmano aggiornato, vi raccontiamo la ricca offerta modenese:

Eventi di Natale a Nonantola

Eventi di Natale a Maranello

Eventi di Natale a Carpi

Iniziative di Natale nelle biblioteche modenesi