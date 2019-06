Le migliori piadinerie di Modena

Seppur la piadina sia romagnola e non emiliana, in Emilia e in particolare a Modena è stato possibile raggiungere livelli elevati di qualità nella ristorazione delle piadine. Ecco le 5 migliori piadinerie di Modena:

La Piadeina piazza Sant'Eufemia

Via Sant'Eufemia, 48, 41121 Modena MO

Orari: 11:30AM–3PM, 6–10:30PM

Telefono: 059 877 6526

Piadineria DoppioZero

Indirizzo: Via Bartolomeo Paganelli, 36

Orari: 7:30AM–3PM, 7PM–12AM

Chiuso mercoledì

Telefono: 059 787 4027

Piada Burger Mania

Indirizzo: Via Pietro Giardini, 781

Orari: 12–3PM, 6PM–12AM

Telefono: 059 341239

La Piadeina Modena

Indirizzo: Via Pietro Giardini, 420, 41124 Modena MO

Orario: lunedì e martedì 12-4 PM, da mercoledì a sabato 12–4PM, 7–11PM, domenica 7-10 PM

Telefono: 059 227 0649

Un Mondo di Piada

Indirizzo: Via Carlo Zucchi, 84, 41123 Modena MO

Orario: 12–2:30PM, 7–11PM

Telefono: 059 875 8133