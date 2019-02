Acetum Cavezzo, a Cesena sconfitta e addio vetta solitaria della classifica

Le Piovre cadono inopinatamente al PalaIppodromo, venendo così raggiunte in vetta alla classifica dalle Tigers Parma. Dopo un primo quarto equilibrato (16-18), Cavezzo piazza un break importante nella seconda frazione, raggiungendo l’intervallo con una dote di 13 lunghezze (29-42).

Ad inizio ripresa però accade l’imponderabile: l’Acetum (anche oggi privo di Zanoli in cabina di regia, oltre a Finetti e Balboni sottocanestro) si blocca quasi del tutto in attacco, favorendo il rientro di una Virtus Cesena che prende fiducia col passare dei minuti e in cui Garaffoni e la giovanissima Bollini (classe 2002) cominciano a segnare a ripetizione, fino alla perfetta parità di fine terzo quarto (48-48).

La gara si decide in volata: Cavezzo nel finale recupera da -5 e riaggancia Cesena sul 60-60, ma sull’ultimo possesso ad 1 secondo dalla fine la cesenate Garaffoni pesca il jolly da 2 punti che vale sorpasso e vittoria per le padrone di casa, alla fine esultanti con merito. Siligardi e Bellodi sono risultate le migliori giallonere di serata.

Beffa in volata quindi per l’Acetum, che comunque salva ancora la prima posizione in classifica in virtù del confronto diretto a favore con le Tigers Parma, quando mancano 4 turni alla fine della regular season.

Per le ragazze di coach Carretti la prossima gara è in programma sabato 23 febbraio a Cavezzo contro il fanalino di coda Calendasco.

SIROPACK VIRTUS CESENA – ACETUM CAVEZZO 62-60

(16-18, 29-42, 48-48)

SIROPACK VIRTUS CESENA: Sabbatani, Giubilei 6, Zoffoli 5, Bollini 19, Battistini C., Porfiri 2, Valentini, Semprini 11, Farneti, Battistini F. ne, Calabrese ne, Garaffoni 19. Allenatore Lisoni, assistente Fullin

ACETUM CAVEZZO: Siligardi 13, Bocchi 3, Bassoli, Gasparetto 2, Marchetti 10, Righini ne, Aligante ne, Brevini 13, Calzolari 8, Bellodi 11. Allenatore Carretti, assistente David

Arbitri: Dragicevic di Cesena e Monti di Forlì

Note: spettatori 150 circa. Uscite per 5 falli Giubilei e Farneti. Tiri liberi Cesena 13 su 17, Cavezzo 13 su 22