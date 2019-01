Seconda battuta d'arresto per Cavezzo, le Piovre lasciano strada alle Tigers Parma

Nello scontro al vertice le Piovre accusano la prima battuta d'arresto casalinga del torneo (seconda consecutiva), tenendo così aperta la corsa al primo posto in regular season. Dopo un avvio di gara equilibrato (8-8 al 5') Parma trova punti preziosi con Corsini e Petrilli, mentre la Piovra Camilla Finetti esce per infortunio. A cavallo della prima sirena le ospiti piazzano un break di tutto rispetto (10-23 al 14') con il trio Trevisan-Turroni-Accini in evidenza, mentre Cavezzo sbaglia molto in attacco e si aggrappa ad una monumentale Calzolari per rimanere in partita (20-26 al 17'). Una tripla di tabella di Petrilli in gancio da metacampo (il classico "circus shot") chiude il primo tempo (24-33). Sono segnali.

Ad inizio ripresa però le Piovre tornano in campo con un altro piglio: Zanoli, Calzolari e Marchetti vanno a bersaglio a ripetizione, e puntuali arrivano aggancio e sorpasso (42-41 al 27'). Ma un 5-0 ducale sul finire di terzo quarto rispedisce indietro Cavezzo (45-48 al 30'). Nell'ultima frazione Petrilli, Accini e Trevisan consolidano il vantaggio ducale, respingendo gli assalti di un Acetum ormai a corto di energie. Finisce 68-59 per le Tigers, con le Piovre chiamate al riscatto a partire da sabato prossimo 2 febbraio sul campo della Magika Castel San Pietro.

ACETUM CAVEZZO - TIGERS PARMA 59-68

(10-17, 24-33, 45-48)

ACETUM CAVEZZO: Siligardi, Bocchi, Bassoli, Zanoli 17, Gasparetto ne, Marchetti 8, Righini ne, Maini ne, Brevini 11, Calzolari 20, Bellodi 3. Allenatore Carretti

TIGERS PARMA: Tomassetti, Petrilli 20, Corsini 8, Accini 17, Besagni ne, Trevisan 8, Turroni 11, Vaccari 4, Minari, Ghezzi, Vettori. Allenatore Lopez

Arbitri: Fiocchi di Cento e Gava di Ferrara

Note: spettatori 200 circa. Uscite per 5 falli Calzolari, Corsini e Bocchi. Tiri liberi Cavezzo 15 su 21, Parma 15 su 18