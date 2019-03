Acetum Cavezzo, le Piovre vincono contro la Valtarese

Le Piovre vincono d'autorita' sul parquet dell'Appennino parmense, confermandosi così in vetta alla classifica. Dopo un inizio tutto gas a favore delle padrone di casa (8-2 al 3') Cavezzo si riorganizza, prendendo le misure alla partita e chiudendo a +9 all'intervallo (20-29) guidato dalla solita monumentale Calzolari, mvp e top scorer di serata a quota 29 punti segnati. Dopo un terzo quarto in controllo, nell'ultimo parziale l'Acetum sale al massimo vantaggio del match sul +18, per poi chiudere senza affanni sul +13 (49-62). Tra le giallonere bene anche Siligardi e Brevini. Per l'Acetum la prossima gara, nonché ultima di regular season, è in programma sabato sera a Cavezzo contro I Giullari del Castello (Re).

VALTARESE - ACETUM CAVEZZO 49-62

(12-13, 20-29, 33-44)

VALTARESE: Marchini 6, Gonzato 8, Bozzi 7, Piscina G. 11, Piscina C. 3, Ferrari V. 9, Ferrari G., Birardi ne, Pallotta 5. Allenatore Scanzani

ACETUM CAVEZZO: Siligardi 9, Bocchi 6, Bassoli, Gasparetto, Marchetti 5, Righini ne, Berra ne, Brevini 9, Calzolari 29, Bellodi 4. Allenatore Carretti

Arbitri: Bettini di Faenza e Medici di Cesena

Note: spettatori 100 circa. Uscite per 5 falli Bozzi e Brevini. Tiri liberi Valtarese 11 su 19, Cavezzo 11 su 15