Alberto Venturelli bronzo italiano nel retrorunning e oro interregionale nel'arco

Battesimo bagnato per il Campionato Nazionale Retro Challenge 2018 di retrorunning. La prima tappa, il Campionato Italiano AICS sul Pavé, si è svolta a Padova nel suggestivo percorso ricavato attorno al Palazzo della Ragione con partenza in Piazze delle Erbe e toccando le piazze dei Signori e dei Frutti per un totale di circa 2 km. Presente al via il vignolese Alberto Venturelli (Retrorunning EU Albignasego – Gruppo Cremonini), detentore del titolo di campione italiano Retro Challenge, non dato al meglio alla vigilia.

Allo sparo dato direttamente dal Presidente Nazionale AIRR Giuseppe Angeli, schizzavano subito in testa i favoriti Paolo Callegari e Alberto Spillari noncuranti del fondo reso scivoloso dalla pioggia. Alle loro spalle, per la classe Assoluti, era proprio Alberto Venturelli a tentare l’allungo su Francesco Del Carlo e Federico Brini, affiancato dal sorprendente atleta della classe Argento Narciso Montecchio, poi terzo assoluto sul traguardo. Tra la curiosità dei numerosi spettatori e turisti incantati dalla particolare disciplina sportiva, dopo tre tornate, era Paolo Callegari della Corriferrara a portare a casa il primo titolo italiano sul pavé seguito dal veronese Alberto Spillari e dal sorprendente Alberto Venturelli che con una grande tenuta di gara riusciva a strappare il bronzo e portare a 16 podi consecutivi la sua incredibile striscia che dura ormai da 442 giorni. La prima classifica dell’anno vede quindi Paolo Callegari al comando con 5 punti, seguito da Alberto Spillari a 4 e Alberto Venturelli a 3.

Per il 33enne poliedrico atleta un weekend da ricordare anche in virtù della vittoria alla gara interregionale di tiro con l’arco svoltasi a Cavriago che gli consente di vedere molto vicina la qualifica ai Campionati Italiani Campagna e di festeggiare la 197esima vittoria in carriera. Per quanto riguarda il retrorunning il prossimo appuntamento è il classico Campionato Italiano su Strada in programma ad Albignasego domenica 27 maggio.