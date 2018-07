Amichevole estiva | Napoli-Carpi 5-1, troppo Napoli per il giovane Carpi

Una piccola classica del calcio estivo. Troppo Napoli per il giovane e rinnovato Carpi, finisce 5-1. Carpi e Napoli si sfidano per la terza volta dal 2013 (3-0 cinque anni fa e 4-1 nel 2017), e il risultato è sempre più o meno lo stesso, pur con allenatori e squadre via via mutate nel corso del tempo ed anche con qualche protagonista che ha cambiato sponda e casacca. Ovvero sono sempre i partenopei ad avere la meglio. Ieri sera al Briamasco di Trento il copione è stato rispettato sin dall’avvio, con il gol di Allan e con una supremazia netta della squadra di Ancelotti che ha prodotto occasioni in serie e il Carpi a fare da sparring partner.

Senza i nazionali, in ferie post-mondiali, e privi dell’ex Inglese (in permesso per motivi familiari), la squadra di Ancelotti presenta in porta Karnezis in luogo dell’infortunato Meret, il “cavallo di ritorno” Maksimovic al centro della difesa, e l’ ex biancorosso Inglese al centro del tridente d’attacco. Nel Carpi il modulo prevede l’unico terminale offensivo (Nzola), con Jelenic e Piscitella sugli esterni. Basso a sinistra l’ex Sudtirol Frascatore rappresenta l’altra novità rispetto alla passata stagione, guida tecnica esclusa naturalmente.

Dopo Allan, il raddoppio di Inglese poco prima del riposo. Nella ripresa sale in cattedra Callejon che segna e fa segnare (Verdi), gloria anche per il giovane Vinicius. Nel Carpi salva l’onore e la bandiera l’ex empolese Piu. GOL: 2’ Allan, 39’ Inglese; nel s.t. 21’ Callejon, 28’ Verdi, 40’ Vinicius, 41’ Piu. NAPOLI: Karnezis (26’ st Contini); Hysaj (38’ st Gaetano), Albiol (1’ st Tonelli), Maksimovic (26’ st D’Ignazio), Luperto (1’ Rog); Allan (32’ st Ciciretti), Diawara (1’ st Hamsik), Fabian Ruiz (26’ st Grassi); Ounas (1’ st Callejon), Inglese (1’ st Verdi), Insigne (26’ st Vinicius. All.: Ancelotti. CARPI: Colombi (25’ st Serraiocco); Pachonik, Poli (31’ st Barnofsky), Ligi, Frascatore; lelenic (31’ st Saric), Pasciuti (42’ st Malcore), Sabbione (17’ st Piu), Piscitella; Concas (25’ st Machach), Nzola (8’st Tutino). All.: Bortolas.