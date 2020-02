Si ferma l’attività al Campo di atletica. Rinviato ‘La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena 2020’

Settimana di stop, in attesa di nuove indicazioni, per tutte le attività de La Fratellanza 1874 al Campo Comunale di atletica leggera di Modena. La società ha recepito e condiviso in pieno l’ordinanza emessa ieri pomeriggio dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei provvedimenti volti alla prevenzione e al contenimento dei contagi da Coronavirus. Pertanto il Campo Comunale resterà chiuso fino all’1 marzo, in attesa di ulteriori comunicazioni, e sono sospese tutte le attività a partire dai corsi rivolti ai più piccoli fino ad arrivare agli allenamenti del settore agonistico.

Parallelamente è stata sospesa e per il momento rinviata anche la manifestazione, giunta alla sua 34esima edizione, dedicata agli studenti degli istituti modenesi vale a dire ‘La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena’. La competizione sui 60 metri piani che ormai da diversi decenni vede sfidarsi i migliori atleti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado della città, infatti, era in programma all’interno della palestra Indoor del Campo Comunale nelle giornate di domani e mercoledì.