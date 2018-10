I ragazzi del Modena Golf & Country Club in Francia per i campionati a squadre

Dopo la prova campo di due giorni, da ieri sono iniziati ufficialmente vicino a Bordeaux, al Golf Club Du Medoc, i campionati a squadre riservati ai circoli migliori di tutto i mondo. Per l'italia partecipano, essendo campioni nazionali, i ragazzi del Modena Golf & Country Club di Colombaro.

In campo ci sono Francesco Donaggio, Riccardo Bregoli e Matteo Cristoni, accompagnati dal loro coach Luca Prampolini.

La gara di svolge su 54 buche (tre giorni) e per ogni team vengono scelti i due migliori risultati: in bocca al lupo ai nostri portacolori.