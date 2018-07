Amichevoli estive | Carpi senza reti, a Fanano vince la Fermana

Il calcio d’agosto, è noto, va preso per quello che è. Le indicazioni del campo, i risultati e mille altri aspetti, durano lo spazio di un mattino. Certo è che il Carpi, cantiere ancora aperto, e gambe appesantite dai dodici giorni di ritiro in Appennino, è stata sconfitto a Fanano dalla Fermana (serie C), facendosi trafiggere nel primo segmento della ripresa da un gol di Nasic. Il Carpi, in attesa di completare l’organico (Mbaye, Suagher?), aspetta anche la sua prima avversaria (Ternana o Pontedera) nel primo turno di Coppa Italia domenica 5 agosto che non si terrà al “Cabassi”, indisponibile per i noti lavori di restyling, ma che sarà pronto per l’inizio del campionato fra un mese.

A riposo Serraiocco, Ligi e Saber, il tecnico Bortolas schiera in porta Pasotti e deve rinunciare a Zinedine Machach poco prima del via, mentre Colombi, Concas, Malcore e Pasciuti si accomodano in panca senza partecipare all’ultima amichevole prima di due giorni di riposo e del rientro in città. I ritmi sono davvero slow, i biancorossi non riescono ad incidere. La partita di Nzola dura mezz’ora o poco più, Tutino non incide. La Fermana, che già aveva ben figurato contro il Perugia, passa nel secondo tempo con una conclusione vincente sul secondo palo del neo entrato Nasic e legittima il successo con una condotta di gara attenta e senza sbavature.

CARPI – FERMANA 0-1

GOL: 20’ st Nasic

CARPI (4-4-2): Pasotti; Pachonik (1’ st Fofana), Poli (1’ st Franchini), Barnofsky, Frascatore; Jelenic (1’mst Mastroianni), Giorico (1’ st Saric), Sabbione, Piu (1’ st Piscitella); Tutino, Nzola (34' Van der Heijden). A disp. Colombi, Concas, Malcore, Pasciuti. All. Bortolas.

FERMANA (4-4-2): Valentini; Colonna, Comotto (21’ st Malavolta), Soprano (16’ st Serafini), Guerra (1’ st Sarzi Puttini); Maurizi (1’ st Misin), Grieco (1’ st Kaluang Bwanga), Urbinati (1’ st Kpama), Zerbo (12’ st Palumbo); Cremona (1’ st Kacorri), Montagnoli (12’ st Nasic).

A disp. Basili, Trevisani, Meijas, Raccichini. All. Flavio Destro.

ARBITRO: Mori di La Spezia