Carpi – Ternana 0-2 | Biancorossi fuori dalla Coppa Italia senza reti

A Pontedera prima delusione stagionale per il Carpi guidato da Bortolas e Chezzi. I biancorossi falliscono il primo test ufficiale insieme ad un paio di grosse occasioni iniziali e si fanno battere dalla Ternana, ottima formazione ma pur sempre di categoria inferiore. Saranno le “fere” umbre così a battezzare ufficialmente il Sassuolo di De Zerbi, domenica prossima al “Mapei”. Il Carpi, spuntato avanti, e pure pasticcione dietro, mastica amaro. Concas ha sintetizzato così lo stato d’animo suo e dei compagni: “Calcio d’agosto? Dà sempre fastidio perdere. Lo abbiamo fatto contro una buona squadra che ci ha subito puniti, dopo che noi ci siamo divorati due occasioni nei primi venti minuti. Il secondo gol allo scadere ci ha tagliato le gambe e, anche a causa alla stanchezza per il lavoro svolto, non siamo riusciti nel secondo tempo a riaprire la partita. Peccato, siamo tuttavia consapevoli che c’è tanto da fare, anche da parte di noi esperti nell’agevolare i nuovi nell’inserimento”.

LA CRONACA – Parte forte il Carpi proprio con Concas che al 4’ si avventa su un pallone al centro dell’area dopo un corner di Jelenic e si esibisce in una spettacolare rovesciata che sfiora la traversa. Machach al 6’ tira su Iannarilli in uscita e poi a porta spalancata fallisce il bersaglio. La “dura legge del gol” è in agguato, e il Carpi paga immediatamente dazio. Traversone da destra di Defendi, e al 12’ l’esperto Vantaggiato si produce in una spaccata vincente sul secondo palo. Lo stesso centravanti umbro, al 22’, non approfitta di un’errata uscita di Colombi e spedisce sul fondo. La gara si chiude di fatto al termine del primo tempo. Al 46’, infatti, la difesa biancorossa si addormenta su una rimessa laterale di Lopez, per Rivas, un volta eluso l’intervento di Pachonik, è un gioco da ragazzi indovinare il piattone giusto per battere ancora Colombi. Nella ripresa non cambia più nulla, entrano Piscitella e Van der Hejden, ma nessuno incide. Anzi va più vicina la Ternana allo 0-3 che il Carpi all’1-2. Biancorossi da rivedere e possibilmente da rinforzare. Il mercato, curato dal dg Stefanelli e dal ds Benedetti, dovrebbe presto fornire delle succose novità, in entrata (Di Noia, Emmanuello, Iemmello, Arrighini?) come in uscita (Giorico, Malcore).

IL TABELLINO

GOL: pt 12’ Vantaggiato, 46’ Rivas.

CARPI (4-4-2): Colombi 5,5; Pachonik 5,5, Suagher 5,5, Poli 5,5, Frascatore 5; Sabbione 5,5 (24’ st Piscitella 5), Mbaye 6; Jelenic 6, Machach 5 (28’ st Van der Hejden 5,5), Concas 6; Piu 5.5. A disposizione: Pasotti, Serraiocco; Saber, Venturi, Saric, Pasciuti, Romairone, Nzola. All.: Bortolas.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli 6; Fazio 6, Gasparetto 6, Mucciante 5,5 (15’ st Diakite 6), Lopez 7; Altobelli 6, Vives 6, Favalli 6 (39’ st Giraudo s.v.); Rivas 6,5, Vantaggiato 7 (48’ st Nesta s.v.), Defendi 6,5. A disp.: Gragno, Vitali; Repossi, Salvemini, Mazzarani. All.: De Canio.

ARBITRO: Volpi di Arezzo