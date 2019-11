Cesena Modena 1 - 0 | Un errore costa caro ai canarini

Torna alla sconfitta il Modena sul campo del Cesena. I padroni di casa sembrano averne di più per almeno un'ora di partita, nel finale lasciano un po' di spazio ai canarini che non riescono a colpire.

IL MATCH - Segna subito il Cesena con Borello al 7', ma il gol viene annullato. Solo due minuti più tardi Sodinha serve Spagnoli che trova però Marson a respingere in angolo. E' il Cesena ad avere in mano il gioco in questo avvio di partita. Al 30' viene chiamato in causa Gagno su tiro di Franco. La sblocca poi al 34' Borello che approfitta di un errore di Varutti che perde palla in zona limite dell'area e anche Gagno non è perfetto sul tiro del giocatore bianconero. Reagiscono però i canarini e al 36' Pezzella dal limite colpisce la traversa. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a fare la partita e a creare occasioni, anche se non pericolosissime. Tentativo di Sodinha dalla lunghissima distanza al 77' che termina di poco alto sulla traversa. Nel finale sono i ragazzi di Zironelli che sembrano avere più energia e voglia di cercare il pareggio, ma il Cesena riesce a bloccare ogni tentativo sul nascere. All'86' prova dal limite il nuovo arrivato Gomes, ma il tiro viene deviato in corner: sull'angolo va Spagnoli di testa che manda alto sopra la traversa. Al 93' Franco rimedia il secondo giallo e viene espulso, ma ormai la partita è finita.

CESENA (3-4-2-1): Marson 6; Ciofi 6.5 (80′ Brignani s.v.), Maddaloni 6, Brunetti 6; Capellini 6.5 (66′ Franchini s.v.), Franco 5, Rosaia 6, Valeri 6; Borello 7 (80′ Zerbin s.v.), Zecca 6.5 (66′ Russini s.v.); Butic 6 (80′ Sarao s.v.). A disp.: Agliardi, Stefanelli, Giraudo, Valencia, Cortesi. All.: Modesto

MODENA (3-5-2): Gagno 5; Politti 6, Perna s.v. (31′ Cargnelutti 5.5), Ingegneri 6 (76′ Bruno Gomes s.v.); Mattioli 5.5 (65′ Duca s.v.), Davì 6, Pezzella 6.5 (65′ Boscolo Papo s.v.), Laurenti 6, Varutti 5 (65′ Tulissi s.v.); Sodinha 6.5, Spagnoli 6. A disp.: Narciso, Pacini, Zaro, Spaviero, Rabiu, De Grazia, Ferrario. All.: Zironelli

ARBITRO: sig. Matteo Gariglio di Pinerolo

RETI: 34′ Borello

NOTE: ammoniti Ciofi, Politti, Sodinha, Ingegneri, Cargnelutti. Espulso Franco.