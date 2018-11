Classe Modena 1 - 2 | Un calcio d'angolo di Loviso da tre punti

IL MATCH - Parte male il match infrasettimanale del Modena che a Russi contro il Classe passa in svantaggio al 12' prendendo gol di testa da Caidi su corner di Ballardini. La reazione immediata è necessaria per non rischiare di rovinare quanto fatto fino ad ora. Al 15' ancora una distrazione in area con Ballardini che recupera un pallone e prova a calciare al volo, ma il tiro termina alto sulla traversa. La prima occasione per i canarini arriva al 30' quando Messori lancia Ferrario solo verso la porta, ma Bovo lo anticipa avventandosi sul pallone. Solo un minuto più tardi ancora Ferrario si impone in area, ma per una deviazione il pallone finisce a Boscolo Papo che da posizione defilata prova una rovesciata e la palla esce di poco dal palo. Ora il Modena sembra in partita e al 34' è ancora Ferrario a far sognare i numerosi tifosi canarini arrivati allo stadio, ma il pallone passa sotto le gambe di Bovo prima di uscire e terminare sul fondo. Grande salvataggio di Ndoj che toglie in scivolata dai piedi di un avversario una palla pericolosissima a due metri dalla porta. Al 44' arriva finalmente il gol del pareggio siglato da Ferrario di testa in tap-in dopo una bella azione del Modena che aveva portato Sansovini al colpo di testa su cross di Cortinovis, ma l'attaccante gialloblù aveva trovato il palo. Sembra aver di nuovo perso il piglio ritrovato nel finale di primo tempo il Modena quando entra in campo per la ripresa. E' il Classe a fare la partita, ad arrivare primo sul pallone e a creare gioco, pur senza avere occasioni veramente pericolose. A trovare però il gol è il Modena: Loviso direttamente da calcio d'angolo la mette alle spalle di Bovo al 67'. Grande parata del portiere di casa su Boscolo Papo al 71'. Azione in velocità dei canarini all'80' con Montella che arriva al tiro, ma Bovo para ancora. Si soffre nel finale perché i canarini non riescono a chiudere la partita che rimane in bilico fino all'ultimo minuto.

CLASSE (5-4-1): Bovo; Larese (73′ Ricci), Sedioli, Caidi, Valenza, Ferri (81′ Arrondini); Noschese, Ballardini (89' Dall'Agata), De Rose; Centonze, Innocenti. A disp.: Palermo, Fabbri, Fiaschini, Okonkwo, Felli, Massa. All.: Orecchia

MODENA (4-2-3-1): Dieye 6; Cortinovis 6.5 (57′ Zanoni s.v.), Gozzi 5.5, Dierna 5.5, Ndoj 6; Loviso 7, Messori 6.5; Baldazzi 5.5 (54′ Montella 6), Boscolo Papo 6 (90' Berni s.v.), Sansovini 6.5 (68′ Perna s.v.); Ferrario 7 (75′ Ferretti s.v.). A disp.: Piras, Gerace, Pettarin, Lauria. All.: Apolloni

ARBITRO: sig. Campagnolo di Bassano del Grappa

RETI: 13′ Caidi, 44′ Ferrario, 67′ Loviso

NOTE: ammoniti Cortinovis, Caidi, De Rose, Messori, Sedioli.