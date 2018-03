"Egocorsa" mostra i muscoli e si prepara al mondiale elettrico

Velocità massima 250 chilometri orari, da zero a 100 in tre secondi. Prestazioni di tutto rispetto per una moto da corsa, ma impressionanti se si parla di un mezzo... a batterie. La "Egocorsa" infatti è una due ruote elettrica, pronta per debuttare sui circuiti di tutto al mondo, con cuore emiliano, dato che è sviluppata dall'azienda modenese "Energica motors" in collaborazione con Enel.

Esposta a Bologna questa mattina nei palazzi della Regione di viale Aldo Moro nel corso di un convegno, è la moto che sarà utilizzata nel primo campionato mondiale monomarca per moto elettriche "Fim Enel Moto E world cup", selezionata appositamente da Dorna, il colosso spagnolo a capo dei campionati mondiali di Moto Gp e Superbike.

"Tutte le moto del campionato saranno derivate da quella che vediamo oggi in esposizione- spiega Livia Cevolini, fondatrice e Ceo di Energica motors- che a sua volta è derivata dalla serie di moto stradali per il grande pubblico". Lo sviluppo della moto in realtà non è ancora definitivo, precisa Cevolini, le cui caratteristiche "si verranno a definire durante i test" nel corso dell'anno.

La Ceo rivela pero' qualche dettaglio tecnico alla base del progetto: "Parte da 110kilowatt di potenza, 250 chilometri orari e da zero a 100 in tre secondi. Siamo molto vicini alla versione 'stradalè del modello, dovremo lavorare sulla guidabilità, rendendo la moto piu' 'pistaiolà" conclude Cevolini.

