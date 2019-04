Golf, i campionati match play al modenese Riccardo Bregoli

Riccardo Bregoli (Modena) e Virginia Bossi (Tolcinasco) hanno vinto i Campionati Nazionali Match Play/ Trofeo Giuseppe Silva, che si sono svolti sul percorso del GC Castelconturbia (par 72). Hanno sconfitto in finale rispettivamente Edoardo Giletta (Biella) per 4/3 e Caterina Don (La Margherita) alla 19ª buca, la prima supplementare.

Nel torneo maschile Riccardo Bregoli ha tenuto sempre in pugno il match, malgrado la generosa difesa di Edoardo Giletta, e lo ha chiuso dopo 15 buche. Il vincitore, 21 anni, tesserato per il Modena G&CC, è al primo titolo individuale dopo due vittorie negli Assoluti a squadre con il team del suo circolo (2017-2018).

“Non posso che essere felice – ha detto – per questo successo. Sono molto soddisfatto del gioco espresso e della lunghezza dei miei colpi dal tee, che mi danno qualche cosa in più. Ho avuto un match molto difficile e complicato in semifinale contro Pietro Bovari, ma dopo averlo battuto mi sono convinto che avrei potuto puntare al titolo. Bregoli appena arrivato in città ha ricevuto i complimenti dal presidente del Modena Golf dal suo coach e da tutti i soci.