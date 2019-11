Gubbio Modena 1 - 0 | Decide Sbaffo su rigore, canarini sfortunati

Arriva un'altra sconfitta di misura per i canarini sotto il diluvio di Gubbio. Nel primo tempo in campo sembra esserci solo il Modena che colpisce tre legni e si vede annullare un gol per fuorigioco. Nella ripresa i gialloblù calano e ne approfittanoi padroni di casa che segnano su rigore con Sbaffo.

IL MATCH - Si studiano le due squadre sotto la pioggia del 'Barbetti', con il Modena che fa vedere un po' di determinazione in più. Al 23' il match viene sospeso per il diluvio che si abbatte su Gubbio e rende impraticabile il campo. Dopo cinque minuti di sospensione, la situazione torna alla normalità e il gioco può riprendere. Spingono forte i canarini che al 36' colpiscono due pali consecutivi con De Grazia; sul pallone poi arriva Zaro che ribatte in rete, ma il gol viene annullato per un fuorigioco molto dubbio. Nel finale di primo tempo ci prova seriamente anche Tulissi che dalla distanza colpisce la traversa. Sfortunato il Modena in questo primo tempo. Nella ripresa i ritmi sono piuttosto bassi e ricomincia a piovere copiosamente. Il Gubbio si fa vedere al 60' quando Zanoni arriva solo davanti a Gagno e incredibilmente non trova la porta. Ci prova di testa sbaffo al 73', Gagno blocca con sicurezza. Al 78' fischiato un calcio di rigore per un intervento di Gagno su Gomez: sul pallone va Sbaffo che non sbaglia e porta in vantaggio il Gubbio. Non succede più nulla fino alla fine del match.

GUBBIO (3-5-2): Ravaglia 6; Cinaglia 6.5, Konaté 6, Bacchetti 6; Munoz 6, Lakti 6.5, Malaccari 6 (87' Bangu s.v.), Sbaffo 7.5, Zanoni 6.5 (66′ Filippini s.v.); Sorrentino 6 (59′ Gomez 6.5), Manconi 6 (66′ Tavernelli s.v.). A disp.: Zanellati, Maini, Conti, Battista, Meli. All.: Torrente

MODENA (3-5-2): Gagno 5; Ingegneri 5.5, Zaro 6, Stefanelli 5.5; Bearzotti 5.5, De Grazia 6 (76' Laurenti s.v.), Pezzella 6 (76' Boscolo Papo s.v.), Davì 5, Varutti 5.5 (83' Duca s.v.); Tulissi 6, Rossetti 5 (65′ Sodinha s.v.). A disp.: Pacini, Narciso, Cargnelutti, Politti, Mattioli, Rabiu, Duca, Spaviero, Ferrario. All.: Zironelli

ARBITRO: sig. Scatena di Avezzano

RETI: 79' Sbaffo (rig.)

NOTE: ammoniti De Grazia, Rossetti, Pezzella, Ravaglia, Malaccari, Laurenti.