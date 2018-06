Nations League | Italia Francia 3-0, gli azzurri battono nettamente la Francia di Tillie

Sabato 23 giugno, seconda partita della Nations League; si gioca Italia-Francia al Pala Panini, partita sentitissima in un palazzo vestito a festa. Giannelli e Zaytsev sfidano l’ex gialloblu Earvin N’Gapeth, volato in Russia: Modena spera di riabbracciarlo un giorno, ma è un'operazione complicata. L’Italia con la sconfitta maturata ieri contro la straordinaria Russia è quasi fuori dalle Final Six di Lille, ma giocherà comunque con il coltello tra i denti e onorerà l’incontro nel Tempio del Volley, sotto gli effetti speciali di un sistema luci all’avanguardia.

Ecco i sestetti titolari. Italia: Giannelli, Zaytsev, Maruotti, Randazzo, Anzani, Mazzone, Colaci. All. Blengini. Francia: Tillie, N’Gapeth, Le Roux, Boyer, Rossard, Chinenyenze, Grebennikov.All. Tillie.

Alle 20:00 luci spente e telefonini accesi atmosfera magica al Pala Panini, allenamento per le due squadre. Match quasi ininfluente per gli azzurri di Blengini, ma onoreranno l’impegno fino all’ultima partita con gli USA.

Primo set 25-21 - Squadre in campo per gli inni nazionali con la Marsigliese e l’inno di Mameli. 1-0 Randazzo in banda. Anzani batte a rete 1-1. Chienyenze al centro 3-2 Francia. Randazzo batte a rete 4-3 Francia. Lanza murissimo in banda 5-4 per gli azzurri. Invasione in difesa dell’Italia 6-5. Zaytsev bolide formidabile 8-6 break Italia. 9-7 Le Roux batte a rete, Italia mantiene la distanza. Chinenyeze al centro 10-9 Italia. 12-9 ace fenomenale di Zaytsev, imprendibile ! 13-12 Giannelli non efficace a muro i transalpini accorciano. Lanza bel diagonale, N’Gapeth non può nulla, 15-14 Italia. N’Gapeth fa un pallonetto dei suoi 16-16 set equilibrato. N’Gapeth batte a rete 18-17 Italia. Le Roux al centro 19-19. 20-20 Nelli sfiora l’ace parità sul finale. Le Roux batte out 22-21 Italia. Anzani al centro 24-21 set point per i ragazzi di coach Blengini. 25-21. Si va al secondo set.

Secondo set 25-22 - Randazzo 1-0 Italia. Lanza batte out 1-1. Chinenyenze 2-1 ace vincente. Zaytsev in banda 3-2 Francia. Rossard in banda di giustezza 5-2 ospiti più frizzanti a inizio set. Randazzo muro vincente 6-3. Zaytsev ace micidiale 6-5 Italia accorcia ! Le Roux pallonetto 8-5 ritorna avanti la nazionale allenata da Tillie. Attacco out di Randazzo 10-6 Francia allunga. Anzani 11-8 Francia. N’Gapeth pipe potente 13-9. Boyer batte a rete 14-11, Italia rincorre. Randazzo batte a rete 16-12, Italia gira poco nel secondo set. Mazzone al centro 13-17. Anzani muro vincente 15-17 gli azzurri si avvicinano. Attacco out die francesi 16-17, rimonta quasi completata ! Zaytsev schiacciata poderosa 17-17, pareggio agguantato dai Giannelli e compagni. Lanza scardina mura francese 19-18 Italia. Schiacciata di prepotenza di Zaytsev 20-19 Italia avanti nel finale. Lanza batte a rete 21-20. Lanza pipe poderosa 23-21 Italia. Zaytsev chiude il secondo set 25-22, si va al terzo.

Terzo set 27-25 - Zaytsev stecca la prima palla del set 1-0 Francia. Rossard punto in banda 2-1 ospiti. Randazzo batte out 3-2. Mazzone con un muro chiude un bellissimo scambio. 3-3. Tillie punto comodo 5-3 break transalpino. Le Goff pallonetto vincente 6-6, equilibrio a inizio set. Anzani muro vincente 7-6 Italia che va avanti. Zaytsev la appoggia comodamente 8-6 break per Giannelli e compagni. Anzani attacco al centro 9-7 Italia. Errore goffo di Randazzo, 10-9. Zaytsev ace prorompente 12-9 gli azzurri provano a spaccare il set. Rossard 12-12 parità ! Randazzo in banda 13-13. 14-15 errore a servizio per gli ospiti. Zaytsev in banda 16-15 Francia. Rossard batte out 17-16 Francia. Zaytsev punto in banda 19-17 Francia, equilibrio. Zaytsev muro strepitoso 19-18, Italia spera, per poi chiudere il match. Mazzone al centro puntuale 20-21 Italia. Zaytsev imperioso chiude una bellissima azione 21-21. 22-22 Zaytsev di giustezza, equilibrio totale, bellissimo set. Anzani al centro 23-23. 24-23, ancora Zaytsev match point per gli azzurri. Giannelli pesta la riga in batttuta 24-24 vantaggi. 25-24 muro di una responsabilità incredibile dello Zar match point. 25-25. Murissimo di Zaytsev 27-25 partita chiusa 3-0 e Francia battuta domani ci sono gli USA.

LE PAGELLE - Giannelli 7 ; Zaytsev 8 ; Lanza 7 ; Anzani 6,5, Mazzone 7, Randazzo 7, Colaci 7,5