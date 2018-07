Il Memorial Fontana parla olandese, vince Jelle Sels

E' Jelle Sels il Campione dell 1° Trofeo Servomech, 35esima edizione Memorial Fontana, Torneo Internazionale Futures Itf con Montepremi di 25mila Euro. L'olandese in finale ha superato il cinese Zhang, una match condotto dall'inizio alla fine: 6-0 6-3.

La finale è iniziata con un'ora di ritardo per la pioggia, pioggia che non ha scoraggiato il pubblico, numerosissimo sul centrale della Meridiana come peraltro nel corso di tutto il torneo. Una partita, nonostante il punteggio piuttosto netto, piacevole e divertente, Sels ha confermato il suo eccellente stato di forma in una settimana per lui veramente perfetta: al primo turno ha superato la testa di serie numero 1 Ghokov, quindi un continuo crescendo fino all'ultimo match contro appunto Zhang, numero 2 del tabellone e grande favorito alla vittoria finale.

Due atleti dei quali è probabile sentiremo ancora parlare in futuro, magari come già successo con Dimitrov, Dolgopolov o Cecchinato e Thiem, tennisti passati negli ultimi anni dalla Meridiana e poi "sbocciati" nel panorama internazionale.

"Sono veramente felice - ha detto Sels al termine del match - Ho giocato veramente un buon tennis contro avversari di grande valore. Ringrazio tutto il Club e faccio i complimenti per l'organizzazione davvero di un profilo molto alto"

"E' stata una bella settimana - ha sottolineato il Direttore del Club La Meridiana Elio Agnoli - Ringrazio gli sponsor, tutto il Club, i volontari, le istituzioni, tutti quelli che hanno contribuito all'organizzazione del torneo. Ogni anno ci piace crescere, migliorare e credo che questo si percepisca. Certo in futuro ci piacerebbe diventare un Challenger, ci stiamo pensando, ma dobbiamo fare un passo alla volta".

"Questo Club ha il tennis nel Dna - ha detto l'Ingegner Vito Cataldo di Servomech - Sono orgoglioso di aver supportato il torneo. E' stata una settimana molto intensa e coinvolgente. Abbiamo un impegno per altri due anni e vogliamo far crescere ancora la manifestazione".