Karate, la Corassori al 1° Trofeo Liguria

Buon inizio d’anno per la Polisportiva Corassori che affronta la prima gara del 2018 a Manesseno Genova, la 10 edizione del Trofeo Liguria evento inserito nel calendario Nazionale Fiam quale importante appuntamento agonistico interregionale. Cinque le regioni rappresentate, oltre ai padroni di casa, Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna.

La società Modenese si classifica prima per punteggi nella categoria Agonisti portando a Modena ben 12 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Conferma per gli atleti già convocati quali azzurri Fiam con la vittoria di Massimiliano Muratori nelle forme e Simone Scano nel combattimento per la categoria Senior e riconferma anche per gli atleti Junior Luca Bandieri, vincitore a Parigi con la squadra fiam del bronzo, torna sul podio vincendo l’oro nel kumite e un bronzo nel kata, Chiara Muzzarelli, convocata in qualità di atleta azzurra per il campionato WKC di Belgrado si aggiudica un argento e un bronzo.

Bel vivavio di atleti anche nelle categorie Under 18: Alessandro Montorsi, che a fine 2017 ha partecipato alla sua prima gara internazionale, conferma la maestria aggiudicandosi l’oro nei kata e il bronzo nel kumite come Beatrice Di Chiara, appena reduce da un infortunio che l’ha costretta al fermo per 2 mesi, ha ottenuto un meritato argento nel kata, anche lei nel 2017 aveva ottenuto un argento a Belgrado durante il campionato WKC. Nelle categorie under 14 due atleti Emanuele Annovi e Ciro Costanzo, che si sono già distinti in competizioni internazionali, si aggiudicano tutte e due l’oro nelle forme, Ciro ottiene anche un Bronzo nel combattimento.

A questi atleti che hanno già avuto Convocazioni si aggiungono tutti gli altri bravi atleti ecco i risultati totali: Cadetti cinture marron/nere: Ayman Aouachi oro kumite e bronzo kata; Eleonora Annovi oro kumite e bronzo kata; Aurora Casali argento kumite e Arianna Vallese bronzo Kumite. Cinture colorate: Alessandro Galli doppio argento kata e kumite; Filippo Cevasco oro nel kumite e 4 posto kata; Michean Pontevolpe doppio bronzo kata e kumite; Alessia Iaccheri Oro kumite e argento kata; Luca Corsini oro kumite e argento kata; Edoardo Pottocar doppio argento; Stefano Ariotta doppio bronzo; Bader Aouachi oro kumite e bronzo kata ed infine Eric Gobbi alla sua prima gara ottiene un argento nel kumite. Buoni piazzamenti senza medaglia per Gabriel Malavasi e Antonio De Leo. I maestri Vincenzo Ferrara e Manuela Negrini che hanno accompagnato i ragazzi in questa gara sono soddisfatti dei numerosi risultati buono auspicio per il prossimo campionato Italiano Fiam di Marzo.

