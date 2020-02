Top Volley Cisterna-Leo Shoes Modena 1-3 | Continua il trend positivo dei gialli

Quinta giornata di campionato: Latina-Modena; gara in programma alle 15:30. Zaytsev e compagni vengono da due vittorie consecutive contro Sora e Ravenna e da un successo senza storia nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa CEV, ai danni dell’Ostrava. Latina invece ha perso le ultime due partite rispettivamente contro Civitanova e Monza, con zero punti portati a casa. Modena rimane terza in classifica, a un passo da Perugia. I ragazzi di Lorenzo Tubertini invece sono terz’ultimi a nove punti.

Gli arbitri della gara sono i signori Simone Santi e Alessandro Tanasi.

LE FORMAZIONI

Latina: 5) Sottile, 9) Patry, 4) Van Garderen, 18) Palacios, 13) Rossi, 2) Szwarc, 3) Cavaccini. All. Lorenzo Tubertini.

Modena: 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 90) Kaliberda 18) Mazzone, 12) Holt, 7) Rossini. All. Andrea Giani.

Primo set 23-25 Modena : Kaliberda errore a servizio 1-0 Latina. Palacios replica 1-1. Holt ace vincente 2-1 Modena. Patry schiaccia out 3-2 Modena. Rossi murato da Mazzone 4-2 per Zaytsev e compagni. Ace dello Zar 5-2. Kaliberda manda in tilt la difesa laziale 6-3 gialloblu. Invasione di Van Garderen su attacco di Kaliberda 7-4 Modena. Christenson impreciso in difesa 8-7, con Latina che non molla. Errore di formazione gialloblu 8-8. Bednorz murato da Palacios 9-9, si gioca punto-punto. Szwarc ace vincente 10-9 Latina. Bednorz a segno 11-10 Modena. Ancora il talento polacco gialloblu 12-10. Zaytsev schiacciata imprendibile 13-10. Holt ace vincente 14-10, e i canarini vogliono scappar via. Latina batte a rete 16-12 Modena. Bednorz ace imperioso 17-12. Van Garderen chiude un bello scambio 17-13. Bednorz murato da Szwarc 17-14, Latina resta in scia. Holt a segno 19-16 per gli emiliani. Patry spiazza il muro gialloblu 19-18, e i laziali restano nel set. Lo Zar mattatore del primo parziale 20-18 Modena. Zaytsev 21-19 Modena. Punto preciso di Bednorz 21-19. Zaytsev ancora a segno 23-20 sul finale di set. Zaytsev murato 23-22 Modena. Errore laziale in battuta, set point gialloblu. Lo Zar chiude il primo set 25-23 Modena.

Secondo set 28-26 Latina : Van Garderen errore a servizio 1-0 Modena, che replica a sua volta 1-1, come nel primo set. Rossi vincente al centro 2-1 Latina. Patry spiazza il muro gialloblu 3-2. Errore di Patry a servizio 3-3. Holt mura Rossi, 5-4 Modena. Rossi si rifà subito 5-5. Rossi protagonista con un ace vincente 6-5 Latina. Errore grossolano gialloblu 7-5. Christenson errore a servizio 8-6 Latina. Van Garderen erroraccio in schiacciata 8-8. Bednorz murato da Patry 9-8 Latina. Zaytsev sicuro di sé 9-9. 12-10 Patry e Rossi portano Latina sul 12-10. Kaliberda a segno 12-12 per un set molto equilibrato. Ace per i laziali 14-12, ma Modena rimane in scia. Kaliberda pallonetto pallonetto vellutato 14-13. Zaytsev continua a macinare punti 15-14 Latina. Van Garderen d’astuzia 16-14 Latina. Punto Bednorz 16-15. Ace Van Garderen su Rossini 18-15. Il muro gialloblu non è incisivo 19-16 Latina. 19-17 ace dello Zar. Errore a servizio di Latina 20-17, Modena non demorde. Zaytsev ancora a segno 21-18 Latina. Latina errore grossolano 21-19. Kaliberda 21-20 Modena vuole portare a casa anche il secondo set. Invasione laziale 21-21, che completa una grande rimonta. Zaytsev 22-21 e i gialloblu tornano avanti. Rossi fortunoso su Kaliberda 23-22 Latina. Mazzone a segno 23-23. Estrada in campo. Zaytsev manda Modena ai vantaggi 24-24. Ace Christenson 25-24 set point, subito annullato. Zaytsev murato 26-26. Latina vince il secondo set 28-26.

Terzo set 13-25 Modena : Patry ha la meglio su Christenson 1-0 Latina. Bednorz subito in parità 1-1. Bednorz replica il punto precedente 2-2 equilibrio a inizio set. Errore a servizio di Latina 3-3. Van Garderen muratissimo da Kaliberda 4-3 Modena. Mazzone a punteggio, e un ace in rapida successione 6-4. Invasione Modena 6-5. Invasione ai danni di Latina, 8-6 Modena dopo il check. Patry in gran spolvero riporta Latina a meno uno 8-7. Mazzone muro convincente 10-7 per i gialloblu. Ace di Holt, 12-7 Modena per prendere il largo. Patry chiude un bellissimo scambio 13-9, Latina non molla. Zaytsev murato da Van Garderen 13-10. Ancora l’olandese a segno 14-11 Modena. Lo Zar ha la meglio su Patry 16-11 Modena. Latina resta in scia con due punti vincenti 16-13. Sottile errore a servizio 17-13 Modena. Bednorz pipe vincente solo soletto 18-13 Modena. Errore in pipe per i padroni di casa 20-13. Bednorz vincente, con un po’ di fortuna. Doppio ace di Christenson 25-13 Modena, si va al quarto di set.

Quarto set 20-25 Modena : il quarto set parte con un errore di Christenson 1-0 Latina. Errore per Latina 1-1. Bednorz sigla il 2-2. Bednorz 3-2, dopo un inizio di gara difficile, è tornato ai suoi livelli. Latina dopo un terzo set horribilis rientra ed è 4-3 a suo favore. Latina errore in schiacciata 5-4 Modena. Ace dello Zar 6-4 Modena. Bednorz in gran spolvero 7-5 Modena. Mazzone puntuale e preciso 8-6. Holt muro vincente 9-6, e Modena che vuole scappar via. Christenson punto vincente 10-6. Holt ace vincente 13-9 Modena. Lo Zar ancora strepitoso 14-10, con tanta voglia di chiudere la pratica. Mazzone puntuale e preciso al centro. Mazzone viene beffato dalla difesa laziale 15-13 Modena, che deve mantenere alta la concentrazione. Patry pallonetto vellutato 16-15 Modena. Kaliberda si ripete 17-15 per Zaytsev e compagni. Lo Zar sempre più decisivo 18-16, per un finale all’insegna dell’equilibrio. Ace Kaliberda. Patry errore in attacco 20-17. Bednorz a segno sul 21-18 per i gialloblu. Errore laziale 22-18. 23-18 ace dello Zar. Van Garderen 23-20, Latina lotta fino alla fine. Entra Estrada. Rossi murato da Mazzone 25-20 Modena, vittoria da tre, e mercoledì al Pala Panini arriva la Lube.

LE PAGELLE - Modena 7,5

Christenson 7, Zaytsev 7,5, Bednorz 6,5, Kaliberda 7,5, Mazzone 6,5, Holt 7, Rossini 6,5

INGRESSI: Estrada s.v

Andrea Giani 7