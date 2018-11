Modena Volley torna a vestire di giallo "integrale" per la Champions League

Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione delle nuove maglie che Azimut Leo Shoes Modena indosserà nella CEV Champions League che inizierà giovedì sera a Civitanova contro Cucine Lube. Durante la conferenza erano a disposizione dei media il Dg Andrea Sartoretti, Micah Christenson e Salvatore Rossini.

Queste le parole di Rossini: “Non andiamo a Civitanova con delle speranze, ma con la consapevolezza di far parte del girone più complicato della Champions e di poter vincere. Due squadre hanno disputato la Final Four lo scorso anno, ma noi non vogliamo soltanto partecipare, ma giocarci tutte le nostre carte e tornare a casa con una vittoria. Scontri diretti? Siamo vicini sia a Perugia che alla Lube, c’è un po’ di dispiacere soprattutto per il match di domenica, al Palapanini c’era un pubblico fantastico e sarebbe stata più bella una vittoria naturalmente. Siamo veramente a un passo e si può colmare il gap nel corso della stagione con il lavoro di tutti i giorni in palestra. Non ci sono solo due squadre super attrezzate, ma quattro, Modena e Trento si aggiungono a Lube e Perugia”.

"La Champions League? E’ sempre molto bello e stimolante partecipare a questo torneo - ha spiegato Christenson-, questo girone è molto difficile, giovedì sarà una buona opportunità giocare con la Lube, ma soprattutto sarà interessante affrontare anche le altre squadre, entrambe molto forti. Ci servirà per dimostrare il nostro valore. La Lube? Si riparte dal campo, dobbiamo essere aggressivi e concentrati per batterli, ci manca pochissimo per essere al loro livello e questa settimana stiamo lavorando per migliorare e correggere gli errori di domenica. La nuova maglia? Mi piace moltissimo!"