Leo Shoes Modena-Top Volley Latina 3-0 | Anderson decide la gara nel terzo set

Quinta giornata di campionato. Quattro vittorie su quattro per Modena e con Latina Zaytsev e compagni vorranno continuare il momento positivo, interrotto solo dalla finale persa in Supercoppa. Nelle prime partite nessuna sostituzione, ma da un paio di partite a questa parte Andrea Giani preferisce fare turn-over, sfruttando il collettivo importante a sua disposizione. Modena viene da una vittoria nel derby contro Ravenna al Pala de Andrè per 0-3. Latina, invece, esce da una sconfitta a Civitanova e da una vittoria al tie-break contro Monza.

Gli arbitri della gara sono i signori Ubaldo Luciani e Marco Turtù.

FORMAZIONI:

Modena: 11 ) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz ; 1 ) Anderson ; 18 ) Mazzone ; 12 ) Holt 7 ) Rossini. All. Andrea Giani.

Latina: 5 ) Sottile, 9 ) Patry, 4 ) Van Garderen ; 10 ) Karlitzek ; 13 ) Rossi ; 2 ) Szwarc 3 ) Cavaccini. All. Lorenzo Tubertini

Primo set 25-22 Modena : Van Garderen inaugura la partita in banda. Zaytsev pareggia i conti. Van Garderen ancora a punto 2-2. Patry errore in attacco 4-2 Modena conduce. Rossi nega il punto a Zaytsev, murato, 5-4. Invasione Latina su pipe di Anderson 7-6 Modena. 8-8 Karlitzek pesta la riga a servizio. Modena errore in banda con Anderson 11-9 Latina. Christenson ace con deviazione del nastro 11-11. 12-11 punto Modena, invasione tramite il check ai danni di Latina. Karlitzek ha la meglio su uno spento Zaytsev 14-13. Bednorz in banda, in crescendo 16-15 Modena. 17-16 Latina, Rossi muro vincente, gran primo set ospite. 19-17 Anderson muro immenso su Patry, Modena respira. Due errori di fila per lo Zar 20-19 Modena. 21-19 il nove gialloblu si rifà 21-19. Mazzone punto al centro 24-21, set point. Nel segno di Zaytsev 25-22, 1-0 Modena, testa al secondo.

Secondo set 25-14 Modena - Karlitzek ace tramite il check 1-0. Holt al centro pareggia i conti. Mazzone al centro 2-2. Zaytsev decisivo a muro 4-2 Modena. Mazzone al centro 5-3, approccio migliore dei modenesi rispetto al primo. Anderson ace vincente 6-3. Bednorz sicuro di sé a muro 8-3 Modena. 10-4 gran difesa di Totò Rossini, Bednorz chiude il punto 10-4. Anderson pipe precisa 11-5 Modena. Bednorz ace vincente 13-6. Bednorz batte a rete 15-7, e ingresso in campo per Kaliberda. 17-8 errore in battuta di Latina. Kaliberda in pipe segna il punto del 18-9. Anderson due ace vincenti 21-9. Entrano Pinali e Salsi. Palacios manda Latina in doppia cifra 22-10. Kaliberda in banda, il check dice punto Latina 24-12. 25-14 errore a servizio Latina, Modena 2-0 gran voglia di chiudere la partita.

Terzo set 28-26 Modena - Karlitzek in banda 1-0 Latina. Zaytsev pareggia i conti 1-1. Van Garderen bel punto in pipe 3-1 Latina. Anderson punto di volontà 2-4 Modena rincorre. Bednorz vincente 3-5 ospiti in vantaggio. Zaytsev batte out 7-4. Van Garderen batte fuori 8-6. Swarc decisivo 10-7 Latina. Patry puntuale, i laziali mantengono il più tre 12-9. 12-12 doppio ace del nove gialloblu. Bednorz batte out dopo un bel punto di Zaytsev 15-13 Latina. Swarc riporta Latina a punto 17-14. 18-16 Anderson preciso in attacco. Van Garderen chiude un bellissimo scambio 19-17 Latina. Bednorz in banda, su gran salvataggio di Zaytsev 20-19 Latina. 20-20 ace di Zaytsev, che pareggia i conti. Christenson mura Patry 22-21 Modena. Ace di Van Garderen 23-22 Latina, apprensione gialloblu. Bednorz in pipe 23-23. Zaytsev porta i gialli ai vantaggi 24-24. Nervosismo e qualche errore di troppo 26-26. 28-26 Anderson chiude set e partita con un ace, vittoria importante contro un’ottima Latina.

LE PAGELLE - Modena 6

Christenson 6,5 ; Zaytsev 6 ; Bednorz 6 ; Anderson 7 ; Mazzone 6,5 ; Holt 6 ; Rossini 7

INGRESSI: Kaliberda 7, Pinali 6, Salsi 6

All. Andrea Giani 6,5