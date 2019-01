Azimut Leo Shoes Modena-Top Volley Latina 3-0 | Passeggiata di salute in vista della Coppa

Si gioca la quinta giornata di serie A maschile di volley. Modena è reduce da un pesante 3-0 a Milano, in un Forum allestito a festa, mercoledì invece le seconde linee gialloblu hanno vinto in Champions la seconda partita su tre del girone. Hanno battuto 3-0 in una rapida partita i cechi del Karlovarsko. Modena vuole rialzare la testa in campionato, contro Latina, attualmente decima in classifica ma avversario da non sottovalutare. Ultimi risultati dei laziali sconfitta con Milano e vittoria contro Siena.

L’arbitro della gara di domenica è il signor. Florian. Ecco i sestetti: Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco. Latina: 5 ) Sottile, 14) Stern, , 18) Palacios, 4) Gitto, 8) N’Gapeth, 9) Barone 12) Santucci. All. Tubertini.

Primo set 25-19 Modena : Zaytsev in banda 1-0 Modena. Ace Christenson 2-1 Modena. Stern attacca out 4-1 Modena. 5-2 Stern batte a rete, Modena parte bene. 6-3 Bednorz in banda vincente. 7-4 Holt al centro vincente. 8-5 Holt decisivo a muro. 9-5 ace Holt. 10-5 Stern attacca out. 11-6 Palacios batte out, errore grossolano. 12-6 Urnaut mura Barone. 13-7 Urnaut vincente in banda, Modena controlla. 14-8 Stern vincente, Latina non vuole arrendersi. 16-9 pallonetto vincente dello Zar. 16-11 Bednorz schiaccia fuori. 18-11 Holt murissimo su Palacios. 19-12 Christenson schiaccia, murato dalla difesa di Latina. 20-14 Zaytsev attacca out. 21-15 Urnaut vincente in banda. 22-15 Urnaut di potenza, gran punto ! 22-17 punto di Swan N’Gapeth, ottimo scambio. 23-17 Zaytsev vincente. 25-19 Urnaut chiude il primo set.

Secondo set 25-21 Modena : Urnaut 1-0 Modena. Christenson batte a rete 1-1. Stern punto vincente 3-2 Latina. Palacios decisivo 4-3 per Latina. Holt vincente fortunosamente 5-4 per gli ospiti. Punto d’astuzia di N’Gapeth 7-6 Latina. 8-7 buon inizio di set per N’Gapeth. Stern spreca una buona palla 9-8 Modena che torna avanti. 11-8 ace di Urnaut, la difesa di Latina non può nulla. Mazzone mura N’Gapeth 12-8. 13-10 Zaytsev out in banda. 14-10 Bednorz gran palla. 15-11 Holt al centro, Modena controlla dopo un inzio di secondo set complicato. 16-12 invasione in attacco di Palacios, i gialli ne approfittano. 17-13 Palacios si rifà subito, Latina in scia. Mazzone al centro 19-14 Modena. 20-14 Zaytsev poche giocate questa sera ma vincenti. 20-16 errore di Bednorz. 20-17 attacco out Modena dopo il check. 22-18 Bednorz vincente. 22-19 Bednorz out di poco. 23-20 ennesimo pallonetto vincente degli ospiti. Holt al centro 24-21 set point Modena. 25-21 Christenson, 2-0 Modena si va al terzo set.

Terzo set 25-18 Modena : Barone muro vincente 1-0 Latina. Zaytsev fa 1-1. Kaliberda vincente 2-1 Modena. Zaytsev gran diagonale 3-1 break gialloblu. Mazzone murissimo 4-1 e Modena vuole scappar via ! 5-2 Barone vincente. Kaliberda vincente 7-2 fila tutto liscio al Pala Panini. Kaliberda si fa trovare pronto 8-2. 9-3 Stern in banda vincente. 10-4 Stern ha la meglio sullo Zar in pallonetto, giocata più cercata dagli ospiti. 12-5 Stern batte out, Modena in controllo. 13-5 Latina attacca out. 14-6 punto di Swan N’Gapeth. 15-7 Urnaut vincente, complice un tocco di Stern. 16-8 punto Latina in pipe. 16-9 ace Latina, che vuole prolungare una partita complicata. 16-11 Sottile mura Kaliberda. 18-11 Zaytsev vincente, Modena allunga ancora. 19-12 Mazzone batte out. 20-13 Stern pallonetto spinto, tocco vincente ! 21-14 punto vincente di Zaytsev. 22-16 errore a servizio di Latina. 24-17 Rossi batte out match point Modena. 25-18 Stern batte a rete, Modena vince 3-0 in un’ora e mezzo, ora testa alla partita di giovedì sera di Coppa Italia, in chiave Final Four.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6, Zaytsev 6,5, Urnaut 6,5, Bednorz 6, Anzani 6, Holt 6,5 Rossini 6

INGRESSI: Mazzone 6, Kaliberda 5,5

Velasco 6,5