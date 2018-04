Azimut Modena-Lube Civitanova 1-3 | Modena dice addio ai sogni scudetto, campionato finito

Gara quattro di semifinale play off in un Pala Panini sold out. Modena-Lube questa volta è già una sfida da dentro o fuoti, nella quale Modena deve vincere ad ogni costo per poter andare a giocarsela a gara cinque al Forum Eurosuole di Civitanova, campo stregato per Bruno e compagni in questi play off, per due volte vicinissimi all'impresa in trasferta, caduti solo sul finale clamorosamente. Gli arbitri della gara sono Sobrero e Rapisarda. Ecco i sestetti. Modena: Bruno, Sabbi, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev. Civitanova: 11) Christenson, 1) Sokolov, 5) Juantorena, 3) Sander, 2) Candellaro, 12) Cester, 10) Grebennikov. All. Medei.

Primo set 19-25 : Si parte palazzetto sold out è una bolgia ! Cester out al centro 1-0 Modena. Bruno batte out 1-1. Urnaut murato da Candellaro 2-2. Sabbi out in banda 4-2 break Lube. Christenson batte out 3-5. 6-5 Sabbi propositivo in banda. 8-5 Cester mura l'attacco gialloblu. N'Gapeth in banda 7-9 Modena rincorre. 11-8 Juantorena punto comodo comodo. Juantorena batte a rete 12-10 per i marchigiani. 13-10 punto Lube tra le proteste generali. Sander in banda 14-11. N'Gapeth in banda 12-15. Sander batte out 16-13 Lube che conduce. 18-13 muro Juantorena. 19-14 Holt spicca il volo e trova un bel punto. 15-19 ace incredibile di N'Gapeth. 16-21 Holt si ripete al centro. 22-16 Candellaro di rimpallo punto importante per i rossoneri. 23-17 Candellaro di nuovo primo tempo. Urnaut batte a rete 24-17 Lube set point. 25-19 Sokolov chiude il primo set. 1-0 Lube.

Secondo set 25-19 : Sabbi inaugura il secondo set 1-0 Modena. Sokolov alle stelle 1-1. 3-1 azione confusa dei rossoneri. Urnaut in banda 4-1 il Palazzo esplode di gioia ! 4-3 N'Gapeth out in pipe tra qualche mugolio. La Lube pareggia i conti 4-4. Urnaut in banda strepitoso 6-4 Modena. 7-4 Urnaut di nuovo. 9-5 Juantorena batte out. 11-6 Candellaro batte a rete. 13-7 Sokolov per un nulla non trova l'ace punto Modena. 14-8 Sabbi punto vincente. 15-8 azione incredibile in banda chiude N'Gapeth con una gran giocata. Sabbi in banda decisivo 16-10 buon margine per Bruno e compagni. 17-11 Sabbi mattatore Modena verso la conquista del secondo set. 18-12 Urnaut un gladiatore sempre puntuale. 18-13 Sokolov chiude una bellissima azione, N'Gapeth non può nulla ! Sander al centro 19-14 Modena. 20-14 Sokolov fa ace ma pesta la riga secondo il check. Urnaut murato dalla difesa rossonera 20-17. 22-17 Sokolov schiaccia a rete. 24-18 Lube batte out set point Modena. 25-19 Sabbi chiude il set 1-1 e si va al terzo.

Terzo set : 20-25 Pipe Juantorena 1-0 Lube. N'Gapeth in banda 1-1. Cester giocata d'astuzia 2-1. 3-2 per i marchigiani punto Sokolov. 4-3 Candellaro prende l'ascensore 4-3 Lube. 5-4 Sokolov di nuovo in banda. 6-6 Sokolov batte a rete. 7-6 punto Modena, ma nulla di fatto si ripete 6-6. 8-6 errore di Sabbi break rossonero. 7-8 Lube super murissimo di Sabbi. 8-9 Lube Tine Urnaut sempre pronto punto Modena. 10-8 bella giocoleria di Christenson. 11-11 Urnaut in banda punto di palleggio, equilibrio nel terzo set. 13-11 muro di Cester ai danni di N'Gapeth. 13-13 muro importante di Mazzone equilibrio. Entra Argenta. Sander in banda 15-13 Lube break marchigiano. Juantorena pipe 16-14. 16-16 quattro tocchi nelle fila ospiti. 18-16 ace di Cester, si poteva far meglio ! Sander punto dello " strappo " 20-16 Lube. 21-17 Urnaut in banda. Urnaut ancora pungente 22-18 Lube. 23-19 punto Lube al centro. 25-20 Lube, Urnaut batte a rete. Si va al quarto set.

Quarto set 28-30 : Urnaut in pipe non punge 1-0 Lube. Chrisenson si improvvisa schiacciatore 2-0 Lube. N'Gapeth in banda 2-2. Cester ace su pasticcio difensivo gialloblu 4-2 Lube. 5-2 ace di Cester. 6-3 N'Gapeth batte a rete. 8-4 N'Gapeth schiaccia a rete in pipe. 9-5 Sabbi batte a rete, Modena in difficoltà. 10-6 Sander chiude una bellissima azione. 11-7 Holt batte out. 13-8 Cester al centro prende l'ascensore. N'Gapeth batte out 14-9 per i rossoneri. N'Gapeth pipe strepitosa, 14-10, ma la distanza è ancora lunga. 15-11 Juantorena in banda. Sokolov in banda 17-11 Lube Modena un po' spenta e poco convincente. 18-12 Urnaut vincente in banda. 19-13 Sabbi in banda. 20-13 Sander in banda. 20-15 ace di Holt, che sorprende Sander. 21-15 Sokolov in banda. Bruno ace 21-17 Lube. 22-18 Mazzone al centro. 19-22 ace di N'Gapeth. Sokolov out in banda 20-22 Lube. Sabbi in banda 23-21 Lube. Holt al centro 23-22. 23-23 pipe clamorosa di N'Gapeth che chiude uno scambio stupendo grande volley. Juantorena pareggia 24-24 ai vantaggi. 25-25 Urnaut punto miracoloso. Sabbi in banda 26-26 tra le proteste generali. 27-26 muro clamoroso di N'Gapeth !!!!! 28-27 Lube punto Sokolov dopo il check fischi di terrore del Pala Panini. Holt 28-28. 30-28 Juantorena punto vincente e dice qualcosa al pubblico, tra i fischi. Modena perde 3-1 e dice addio ai sogni scudetto, la Lube vince 3-1 e vola in Finale Scudetto. N'Gapeth saluta il proprio pubblico commosso perchè volerà in Russia allo Zenit per vincere la Champions.

LE PAGELLE : Bruno 7 ; Sabbi 7 ; Urnaut 7,5 ; N'Gapeth 7,5 ; Mazzone 7 ; Holt 7 ; Rossini/Tosi 6,5. INGRESSI: Argenta s.v. MVP: Sokolov