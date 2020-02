Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova 3-1 | Estasi gialloblu al Palapanini

Sesta di campionato, si gioca Modena-Lube di mercoledì sera (20:30) al Pala Panini. Zaytsev e compagni vengono da due vittorie di fila, con Ravenna e Top Volley Cisterna. Civitanova invece, viene da un 3-0 interno contro Verona, dopo aver riposato il turno precedente. Modena è al terzo posto in classifica a quota 40punti, al comando proprio i marchigiani della Lube 5 punti più su.

Gli arbitri Luca Sobrero e Roberto Boris.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 1) Anderson, 18) Mazzone, 12) Holt, 7) Rossini All. Andrea Giani.

Civitanova: 14) Bruno, 11) Rychlichi, 5) Juantorena, 2) Kovar, 16) Bieniek 13) Simon, 17) Balaso. All. Ferdinando De Giorgi.

Primo set 17-25 Civitanova : Zaytsev errore in attacco 1-0 Lube. Errore di Bruno a servizio 1-1. Bednorz ha la meglio sul muro marchigiano 2-2. Simon mura lo Zar 4-2 Lube. Kovar parte in gran spolvero 5-2, partenza in salita per i gialloblu. Zaytsev murato da uno strepitoso Kovar 8-3. Anderson a segno 8-4, ma il distacco nel gioco rimane elevato. Rychlichi ha la meglio su Anderson 10-5 Lube. 12-6 Rychlichi doppia i canarini. Bieniek sicuro di sé 12-7, conduce la Lube. Bednorz murato da Kovar 12-8. Il baby talento polacco ancora a segno in attacco 13-9, per restare in scia. 15-9 Bieniek ace vincente. 16-9 Simon giganteggia. 16-10 si sblocca lo Zar, supportato dal Pala Panini. Mazzone vincente al centro 17-11. Kovar ace vincente 19-11 Lube con la testa al secondo set. Juantorena decisivo 21-12. Holt decisivo al centro 22-14. Bednorz a segno 23-15 Lube. Zaytsev 24-17, punto d’orgoglio, in vista secondo set. Simon chiude il primo parziale 25-17 Civitanova.

Secondo set 25-19 Modena : Juantorena spreca un bel palleggio di Bruno 1-0 Modena. Rychlichi risponde per la Lube 1-1. Errore in attacco tra gli ospiti 3-1 Modena. Murissimo Modena ai danni di Kovar 4-1. Kovar si rifà subito 4-2. Bednorz grande schiacciata 5-2 Modena. Holt ace vincente 6-2. Erroraccio di Bednorz 6-5, la Lube resta in scia. Mazzone al centro ha la meglio su Juantorena 8-6 Modena. Zaytsev scuote Modena 9-7 per i gialloblu. Kovar doppio punto vincente 11-11. Simon errore al centro 13-11. 16-12 doppio ace di Zaytsev. 17-13 strepitoso lo Zar gialloblu, in stato di grazia. 18-13 Christenson murissimo su Kovar. Anderson prende l’ascensore e sigla il punto del 19-15. 21-16 bolide clamoroso di Zaytsev, l’arma in più di Modena nel secondo set. Bednorz pipe imperiosa 22-17 Modena. Bednorz ancora a segno 23-18. Invasione Lube su attacco dello Zar 24-19 set point Modena. Mazzone chiude il secondo set 25-19 si va al terzo parziale.

Terzo set 25-18 Modena : Holt mura l’attacco marchigiano 1-0 Modena. Lube pareggia subito i conti. Ancora invasione marchigiana su attacco dello Zar 2-1. Zaytsev a segno 3-1 Modena. Ace Anderson 4-1. 5-1 Anderson pipe strepitosa 5-1, Civitanova in difficoltà. Juantorena errore a servizio 6-2 Modena. Bednorz solo soletto 8-2 Modena, in un Pala Panini entusiasta ! Rychlichi a segno per interrompere la serie modenese 9-3. Kovar errore in diagonale 11-3 Modena. Mazzone punto vincente a muro 14-4, Civitanova in confusione. Zaytsev torna a punteggio 15-5 Modena. 16-7 Rychlichi è l’unico positivo tra i marchigiani nel parziale. Bruno ace vincente 16-9. 17-9 Massari errore in pipe, Modena ne approfitta, con la testa al quarto set. 19-10 Anderson pipe vincente. 20-11 Mazzone al centro vincente. Rychlichi doppio ace 20-14 con la Lube che non demorde. 21-15 Bednorz conclude un bellissimo scambio. 23-15 ace Bednorz. Ace di Bruno 23-17, Civitanova resta in scia. 24-18 Kovar batte out set point gialloblu. 25-18 Simon murato dalla difesa emiliana.

Quarto set 25-21 Modena : Zaytsev subito a punteggio nel quarto set di gioco. Bieniek pareggia i conti. Anderson in banda 2-1. Holt decisivo al centro 3-2 Modena. Bednorz errore in banda 3-3. Juantorena ha la meglio su Anderson in schiacciata 4-4. Bruninho batte out di poco 6-5 Modena. Anderson punto da fuoriclasse 7-5 per Zaytsev e compagni. 9-6 Anderson chiude uno scambio incredibile, con tanto di ammonizione di Giani per proteste. Un paio di muri per Civitanova 9-8 Modena. Bieniek errore a servizio 10-8. Punto Modena tramite il video check 11-9. Bednorz torna a punteggio 12-10, ma la Lube è sempre in scia. Zaytsev ace vincente 13-10. Imprecisione di Simon 14-11 Modena. 15-12 Zaytsev comodamente a punteggio, Modena vuole scappar via. Juantorena pasticcio collettivo Lube 18-13 Modena. Rychlichi punto cercato 18-15 Modena. Anderson murato 18-16. Bednorz murato dalla difesa marchigiana 18-17. 19-17 Zaytsev di prepotenza. Errore a servizio Civitanova 20-18 Modena. 21-18 attacco debole di Civitanova, Modena ne approfitta puntualmente. 22-19 Bednorz punto fondamentale. Simon ace 22-21. Simon batte a rete 23-21 Modena per il gran finale. 24-21 Bednorz ace vincente, match point Modena. Anderson 25-21 Modena vince da tre punti con la capolista, e domenica arriva Milano, sempre al Pala Panini.

LE PAGELLE - Modena 10

Christenson 8, Zaytsev 9, Bednorz 10, Anderson 9, Mazzone 7,5 , Holt 8, Rossini 7,5

INGRESSI: nessuno

Andrea Giani 9