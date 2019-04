Azimut Leo Shoes Modena-Sir Safety Perugia 3-2 | La semifinale torna in perfetta parità

I canarini cominciano male le semi finalI, con una sconfitta per 3-1 in gara uno giocata al Pala Barton. Perugia stratosferica, nonostante l’assenza per squalifica di Atanasijevic ha giocato una grande pallavolo. Leon e compagni si sono dimostrati più solidi su tutti i fronti. Modena, in gara due, ha dalla sua il Pala Panini sold sout. I tifosi gialloblu non mollano mai, presenti in tanti anche in trasferta, sostengono sempre i propri beniamini. Gara uno relativamente equilibrata nonostante una falsa partenza nel primo set, perso a quindici. Modena vuole portare la serie alla “bella" e farà di tutto per arrivare alle Finali.

Gli arbitri della gara sono Cesare e Zavater. Ecco i sestetti. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Mazzone, Holt, Rossini. All. Velasco. Perugia: 15) De Cecco, 14) Atanasijevic, 9) Leon, 10) Lanza, 18) Podrascanin, 2) Ricci, 13) Colaci. All. Bernardi

Primo set 25-19 Perugia : Podrascanin 1-0 al centro. Bednorz in banda 1-1. De Cecco attacco out dopo il check 2-2. Bednorz errore in attacco 4-2 per gli umbri. Atanasijevic vincente 5-3. Holt batte out 6-4. Mazzone muro della parità su Lanza 6-6. Atanasijevic approfitta di un errore a muro dei canarini 9-6 Perugia. Zaytsev di grinta 9-8. 10-9 per gli ospiti, punge ancora lo Zar. Zaytsev di prepotenza 10-10. 12-9 ace di Atanasijevic bolide. Zaytsev vicino all’ace 13-10 Perugia. Leon batte a rete 14-11, gialli a rincorrere. Ricci ace fortunoso 16-12. Esce Bednorz per Tillie. Holt veloce al centro 18-13 Modena rincorre. Holt ace vincente 18-14. 20-15 Podrascanin decisivo al centro. Urnaut pallonetto 21-16. 22-17 il nove gialloblu chiude un bellissimo scambio. Bednorz vincente 23-18. 25-19 Leon chiude un set, agiato per gli ospiti.

Secondo set 25-22 Modena : Urnaut inaugura il secondo set. Atanasijevic pareggia i conti. Bednorz ha la meglio sul muro umbro 3-2 per i gialli. Atanasijevic trova uno spazio nel campo modenese 4-3. Lanza approfitta di un’indecisione di Modena 5-4. Christenson batte out 7-5 Perugia. Bednorz pipe d’orgoglio 8-6. 9-7 Bednorz a tratti, ma incisivo. 9-8 muro vincente Modena dopo salvataggio incredibile di Christenson. Atanasijevic batte out 10-9, il Pala Panini ci crede. Leon ace micidiale 12-9. Zaytsev di potenza 13-10. 14-11 Kaliberda a segno dopo bella difesa di Totò Rossini. 14-12 ace di Holt. De Cecco ace letale 16-13 Perugia. Leon sciupone 16-15, bel set. Christenson batte a rete 17-16 per gli ospiti. Mazzone al centro 18-17 i canarini non mollano. 19-18 Podrascanin comodo comodo. 20-18 muro di Ricci su Zaytsev. Mazzone ace vincente 20-20. Zaytsev mura Leon 21-20. 22-21 invasione modenese in difesa. 23-21 Atanasijevic batte a rete. Leon chiude un bello scambio, nulla può Rossini. Modena non molla nel finale, chiude un ace di Tillie 25-22. Si va al terzo set.

Terzo set 25-22 Modena : Atanasijevic due punti di fila 2-0 Perugia. Holt pareggia i conti 2-2. Leon abile in banda 4-2 per gli umbri. Zaytsev ace vincente 4-4. Ace di Leon 6-4. Holt decisivo al centro 7-6, equilibrio in campo. Lanza bolide out 7-7. Kaliberda in banda, ma è murato 9-7 sempre avanti Leon e compagni. Mazzone punto vincente con la collaborazione degli avversari 10-8. Atanasijevic vincente 11-9 Perugia. Mazzone in super serata a muro, 12-11 Modena punto a punto. 12-12 replay a muro, parità ! Zaytsev decisivo 14-13 bellissima pallavolo. 15-14 Leon vincente. Ace di Atanasijevic 15-15. Leon batte a rete 17-16 Modena, Pala Panini infuocato. Murissimo di Holt 18-16 per i ragazzi di Julio Velasco. 19-17 Modena in palla conduce sugli umbri. 20-18 De Cecco brutta battuta a rete. 21-19 devastante lo Zar, set entusiasmante. Mazzone al centro implacabile 22-20 Modena. 23-21 Zaytsev sontuoso in banda. 24-21 ace dello Zar acclamato dal pubblico. 25-22 Leon a rete 2-1 per i gialloblu si va al quarto set.

Quarto set 25-23 Perugia : Kaliberda errore in schiacciata 1-0 Perugia. Galassi ace 2-0. Mazzone erroraccio a servizio 3-1. Atanasijevic ace vincente 4-1. 4-3 ace di Zaytsev. Doppio di Leon 7-3, servizio protagonista a inizio set. Holt punto prezioso a muro 7-5 Perugia. 9-6 Atanasijevic devastante, Modena comunque nel set. 11-8 Leon punto vincente. 12-9 Perugia più precisa nel quarto parziale. 12-11 fallo di doppia a De Cecco su alzata a Leon. Leon batte out 13-12. 14-14 puntissimo dello Zar che pareggia i conti, il palazzo è una bolgia. 16-15 dopo un paio di indecisioni gialloblu, Mazzone punto preciso. Atanasijevic diagonale vincente 17-15. 17-16 puntissimo Kaliberda, applauditissimo dal pubblico di fede gialloblu. Zaytsev solo solissimo punto devastante 18-18. 20-19 decisivo Leon. Bednorz pallonetto vincente 20-20. 22-20 ace di Leon. 23-21 Atanasijevic piazza un punto importante. 24-22 Atanasijevic decisivo nel finale. 25-23 punto umbro, e si va al tie break dopo due ore di battaglia.

Tie-break 15-9 Modena : Bednorz fa 1-0 per i gialli. Atanasijevic errore in banda 2-0. Zaytsev ha ancora energie dopo una super partita 3-1 Modena. 4-1 murissimo Modena con Holt e Christenson. Leon pipe strepitosa 4-3. Leon out a servizio dopo il check 5-3, sospiro di sollievo generale. 6-4 Holt pallonetto micidiale. 7-4 Zaytsev show arringa il Pala Panini. Murissimo Modena 8-4 e cambio campo. Zaytsev ancora lucidissimo 9-5 per i padroni di casa. 10-6 Leon attacco out di pochissimo. 11-7 invasione in difesa degli umbri, Modena conduce. 13-7 Leon bella schiacciata, ma non entra in campo modenese, pubblico da brividi. Atanasijevic batte out 14-8 Modena, match point. 15-9 Leon batte a rete 1-1 si va a gara tre, Modena incoraggiato da uno splendido Pala Panini, il settimo uomo in campo.

LE PAGELLE - Modena 9

Christenson 7,5, Zaytsev 9, Urnaut 6, Bednorz 6,5, Mazzone 7,5, Holt 8, Rossini 7

INGRESSI: Tillie 6,5 , Kaliberda 7,5

All. Velasco 8