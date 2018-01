Azimut Modena-Calzedonia Verona 3-0 | Modena vince, convince e consolida il terzo posto

Quinta giornata di ritorno di Superlega: oltre 4000 spettatori al Palapanini per Modena-Verona, sfida che si preannuncia di grande interesse. Modena nell'ultima gara ha perso al tie break nel derby con Piacenza, mentre i veneti hanno battuto nettamente i rivali del Padova. Gli arbitri della gara sono i signori Simbari e Saltalippi. Ecco i sestetti titolari. Modena: Bruno, Argenta, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev. Verona: 13 ) Spirito, 5 ) Stern, 14 ) Manavizenhad, 17) Jaenschke, 2) Pajenk, 7 )Birarelli, 18 ) Pesaresi. All. Grbic.

Primo set 25-21 - Mazzone al centro 1-0, Mazzone batte out 1-1. 3-1 Urnaut in banda break Modena. 3-3 N'Gapeth pesta la riga. 5-3 bel punto di Argenta. 7-3 Urnaut punto per merito del ceck ! 8-3 prestigio di Bruno che termina un bellissimo scambio. Punto di Argenta per merito del ceck 9-5. 11-6 pallonetto di Urnaut. 12-8 errore a servizio di N'Gapeth. 14-8 Mazzone ace vincente. 14-10 invasione Argenta dopo il ceck. 16-11 N'Gapeth pipe devastante. 17-13 errore a servizio di Holt. 19-13 fallo a muro di Spirito. 20-14 Urnaut vincente dopo salvataggio miracoloso Modena. Urnaut murato da Pajenk 20-17 Verona non demorde. 22-17 Spirito batte out. 23-19 Pajenk al centro. 24-21 N'Gapeth murato da Birarelli. 25-21 N'Gapeth chiude il primo set. Si va al secondo.

Secondo set 25-20 - Urnaut fa il " bilanciere " di N'Gapeth 1-0 Modena. Ster diagonale 1-1. Urnaut mura Stern 2-1. Jaesnch l'appoggia comoda 4-2 Verona. 5-3 Argenta batte a rete. 5-5 Holt in gran forma firma il pari ! 7-6 Verona Holt pesta riga in battuta. 7-7 muro di Bruno ai danni di Manavizenhad. 9-7 Argenta ed è break Modena. 10-8 N'Gapeth vincente in banda. 11-10 nessun tocco sull'attacco di Mazzone, equilibrio. 13-11 Spirito batte out. Jaensck ace 13-13. 16-14 Argenta in serata si vincente ! Stern batte out 18-15 Modena. 19-17 punto di Jaensck. Spirito batte out 21-18 Modena. 22-19 pipe di N'Gapeth decisivo. 24-20 diagonale bellissima di N'Gapeth. Entra Jennings. 25-20 il secondo set si chiude con un muro semplice 2-0 e si va al terzo set.

Terzo set 25-15 - Argenta inizia il set con un diagonale 1-0. Mazzone ace 2-0 e break. 3-1 magia di Bruno a una mano in rincorsa e vincente di Holt. Urnaut in banda 4-1. Urnaut bolide 5-3 Modena. 7-4 palla spinta da fermo. 8-5 pipe di Urnaut. Mazzone al centro 9-5. Mazzone si ripete 10-6 Modena. 11-6 Mazzone è tris ! 13-7 murissimo di Argenta su Jaensck. Jaensck vincente 14-8. Mazzone 19-11 Modena. 21-12 ace di N'Gapeth. Entra Swan per il fratello. Argenta 23-13, partita verso una sua fine. 23-14 pipe di Swan out, ma ha fatto bene a provarci ! Argenta batte out 24-15. 25-15 Argenta chiude i conti 3-0 Modena, che scaccia i fantasmi di Piacenza e in meno di un'ora e mezza chiude i conti e torna ai tre punti, consolidando il terzo posto in classifica.

LE PAGELLE - Bruno 8,5 ; Argenta 7,5 ; Urnaut 7,5 ; N'Gapeth 7,5 ; Holt 7,5 ; Mazzone 7 ; Rossini 7,5. All: Stoytchev 8. MVP: Argenta