Modena Vicenza 0 - 0 | Partenza senza emozioni al 'Braglia'

Rimandati i giudizi su questo Modena che torna in Serie C, ma non entusiasma. I tiri in porta non arrivano, né da una parte né dall'altra, anche se si può dire che i canarini hanno provato a vincere con più intensità. Un inizio che lascia piuttosto indifferenti.

IL MATCH - Cornice favolosa di pubblico per i canarini che tornano tra i professionisti e cominciano il campionato di Serie C con il sentito match contro il Vicenza. Se il clima è infuocato sugli spalti, non così in campo dove non succede praticamente nulla nella prima mezzora. Il primo tentativo è di Mattioli al 31' dal limite dell'area: il suo pallonetto morbido scavalca la difesa avversaria, ma non trova lo specchio della porta. Ancora dalla distanza ci prova Tulissi e trova una deviazione in corner. Sugli sviluppi del secondo calcio d'angolo consecutivo prova Zaro con un cross dal fondo che diventa un tiro su cui deve intervenire Grandi. Si fa vedere anche il Vicenza al 39' con una punizione dalla destra, ma nessuno in area ne approfitta. Al 41' colpo di testa di Guerra che termina di pochissimo fuori dal palo. Ora la partita sembra dire qualcosa in più, ma le emozioni scarseggiano. Partono con più convinzione le due squadre nel secondo tempo e al 57' arriva una triplice occasione per i gialloblù: prima Mattioli dalla destra riceve un cross e costringe Grandi ad una parata di grandi riflessi, poi Varutti ci prova due volte di testa, la prima altissima sulla traversa, la seconda sfiora il palo. E' il Modena a continuare a spingere, anche se il risultato di parità sembra per ora giusto. Comincia poi il la giostra dei cambi che interrompono un gioco che già stenta a partire e scombinano le squadre che ricominciano a cercare un assetto. Finalmente al 78' la prima occasione veramente degna di nota con Rossetti che dal limite anticipa i due difensori che lo inseguono e calcia a botta sicura, ma non trova la porta di pochissimo. Al 90' grande confusione nell'area del Vicenza, ma i canarini non ne approfittano e commettono anzi fallo in attacco.

MODENA (3-5-2): Gagno 6; Politti 6.5 (80' Stefanelli s.v.), Zaro 6.5, Perna 6; Mattioli 6.5, Laurenti 6 (61' Pezzella s.v.), Boscolo Papo 6, Davì 6, Varutti 6.5 (80' Bearzotti s.v.); Tulissi 6 (68' Rossetti 6.5), Ferrario 6 (61' Spagnoli s.v.). A disp.: Pacini, Narciso, Ingegneri, Sodinha, Spaviero. All.: Zironelli

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bianchi (72' Bruscagin), Padella, Bizzotto, Barlocco (80' Liviero); Zonta, Scoppa, Emmanuello (72' Cinelli); Giacomelli (60' Zarpellon); Guerra (46' st Arma), Marotta. A disp.: Albertazzi, Pizzignacco, Pasini, Bonetto, Gashi, Okoli, Tronco. All.: Di Carlo

ARBITRO: sig. Carella di Bari

NOTE: ammoniti Perna, Bizzotto.