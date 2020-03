Modena Volley, stop agli allenamenti fino al 25 marzo

La società Modena Volley in virtù della delicata situazione in tutto il territorio nazionale ed in relazione alle ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19 del DPCM del 11/03/20, preso atto della comunicazione odierna della Lega Volley in merito, comunica fino a nuova comunicazione la sospensione degli allenamenti sino al 25.3.2020