Test Match 2019, in campo i Pulcini 2009. Dominano Bologna e Sassuolo

Si è giocato Domenica 27 Ottobre il 2° Monari Test Match Categoria 2009, terzo torneo della manifestazione Test Match tanto attesa e voluta dalla Us Monari. A scendere in campo in un pomeriggio quasi estivo sono state Us Monari, US Pistoiese, Cesena Fc e Bologna Fc per il girone giallo e Parma Fc, Us Sassuolo, Accademia Modena e Carpi Fc per il girone Verde. Pomeriggio di grande calcio con gol a grappoli e tante emozioni in una cornice di pubblico veramente stupenda.

Nel girone Giallo è dominio del Bologna, con in campo due prodotti del vivaio Monari, che annichilisce tutte e tre le avversarie, nella prima partita grazie ad una strepitosa rimonta col Cesena dove dopo un primo tempo chiuso sotto per 3 reti a 0 rimonta e vince ben 5 a 3 giocando una seconda frazione di gara a ritmi altissimi e con giocate corali di altissima fattura. Poi arrivano le vittorie con Monari e Pistoiese dove la maggiore concretezza sotto porta regala ancora i 3 punti. Chiude al secondo posto il Cesena che supera Pistoiese e Monari con due ottime prestazioni e dimostrando che il secondo tempo col Bologna era stato un incidente di percorso. I monarini chiudono all'ultimo posto perdendo anche con la Pistoiese ma dimostrando fiducia e voglia di giocarsela in tutte e tre le partite ben figurando in mezzo ai professionisti.

Nel girone Verde dominio assoluto del Sassuolo che vince il girone con punteggi tennistici dimostrando una superiorità tecnica, tattica e fisica in ogni incontro disputato. I neroverdi ne segnano infatti 6 al Parma, 5 al Modena e 4 al Carpi chiudendo così al primo posto. Al secondo posto chiude il Parma che supera Modena e Carpi e centra così la qualificazione alla fase a girone con le migliori di marzo dove cercherà di migliorare il proprio score. Modena e Carpi chiudono a pari merito con un punto a testa arrivato dopo uno scontro diretto rocambelosco terminato 5 a 5 con continui ribaltamenti di fronte e gol da pogni posizione del campo.

Il 15 marzo tutte e otto le compagini torneranno ad affrontarsi con un girone Oro che vedrà sfidarsi Sassuolo, Parma, Bologna e Cesena mentre nel girone argento toccherà a Monari, Carpi, Modena e Pistoiese.

Grande successo della manifestazione con i nostri volontari che hanno ricevuto ancora una volta i complimenti di tutte le squadre per la splendida organizzazione ma soprattutto per lo splendido pomeriggio di sport vissuto sul campo tra fair play, terzo tempo e partite di grandissima qualità.

