Vero Volley Monza-Leo Shoes Modena 1-3 | Modena bella a metà, ma si prende i tre punti

Decima giornata di campionato: Monza-Modena si gioca allle 18 al Pala Desio di Monza. I gialli tornano in campo dopo la vittoria contro Trento e il turno infrasettimanale di pausa. Monza viene da una vittoria netta a Verona e da una sconfitta incoraggiante per 3-1 in casa della Lube. Modena avrà il vantaggio del turno di riposo, ma la compagine lombarrda gioca un’ottima pallavolo. Gli arbitri della gara sono i signori Braico Marco e Venturi Giuliano.

LE FORMAZIONI:

Monza: 5 ) Orduna ; 1 ) Kurek ; 7 ) Louati ; 4 ) Dzavoronok ; 11 ) Galassi ; 12 ) Yosifov ; 10 ) Goi. All. Fabio Soli.

Modena: 11 ) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz ; 1 ) Anderson ; 18 ) Mazzone ; 12 ) Holt ; 7 ) Rossini. All. Andrea Giani.

Primo set 15-25 Modena : sestetti confermati, alle 18:00 si parte nella bolgia del Pala Desio di Monza. Kurek out in banda 1-0 Modena. Kurek si rifà 1-1. Bednorz mura il connazionale 2-1 Modena. 3-3 Dzavoronok in banda vincente. 5-3 errore di Louati, pallonetto out. Yosifov ace vincente 5-5. Zaytsev timbra il cartellino 6-6. Anderson batte out 7-7. Anderson pipe decisa 8-8 si gioca punto-punto. 10-8 Bednorz incisivo a muro, Modena conduce. 11-9 errore Monza a servizio. 13-10 Yosifov murato al centro. Kurek mura Maxwell Holt 14-11. Holt si rifà subito 15-11. Lo Zar scatenato 17-12 Modena, che scappa via. 18-13 Mazzone preciso al centro. 19-13 Anderson ace vincente. 21-13 Mazzone prende fiducia e mura Kurek. 23-14 Louati erroraccio in banda, primo set compromesso. Zaytsev 25-14 chiude il primo set lo Zar gialloblu. Si va al secondo set.

Secondo set 15-25 Modena : ace di Monza e una pipe di Anderson 1-1 a inizio secondo set. Bednorz convince 2-2. Bednorz in stadio di grazia 3-2. 5-4 Monza errore gialloblu. Kurek punto su Christenson 6-4. 6-6 Anderson riporta Modena in parità. Mazzone su un grandissimo palleggio di Christenson 7-7. Bednorz continua a macinare punti 8-8. 10-8 Modena Dzavoronok due pipe, ma difende bene la retroguardia emiliana. Holt al centro 11-9 Modena. Anderson in pipe murato da Beretta 11-10 Modena. 14-10 Bednorz doppio ace che spiazza la difesa di casa. 15-12 Anderson chiude un’azione combattutissima, Monza bene in difesa e a muro. Zaytsev murato da Yosifov 16-13 Monza non demorde. 18-13 Christenson ace vincente. 19-14 Mazzone puntuale e vincente, in gran serata. Anderson ace vincente 20-14. 21-15 Mazzone ancora a punteggio. 23-15 Zaytsev strepitoso in banda, diagonale incredibile. 25-15 Bednorz chiude il secondo set.

Terzo set 26-24 Monza: Beretta al centro errore grossolano 1-0 Modena. Yosifov al centro 1-1. Kurek a punto e batte a rete 2-2. 4-3 Monza batte out, punto modenese. Bednorz punto vincente in banda 5-4 Modena. Due punti in banda dello Zar 7-5 Modena. Dzavoronok pipe vincente 7-6 tra gli applausi del pubblico lombardo. Dzavoronok ancora a punteggio 8-7 Modena. 11-8 Modena errore in attacco di Monza. Kurek a segno in banda 12-10, coraggio Monza per provare a prolungare la partita. Bednorz ancora a punto 13-10. 14-10 Zaytsev grande schiacciata, tra gli applausi del pubblico di casa. 16-10 ancora il numero nove gialloblu, implacabile ! Holt al centro 17-11 Modena. Entra Kaliberda sul finale. 19-12 Zaytsev imperioso in banda. 19-15 un paio di errori di Modena, che ha set e partita in pugno. 19-17 Monza non demorde e rientra in gioco. 20-17 Mazzone al centro. 21-18 Mazzone ennesimo punto. 21-19 Bednorz. Kurek in banda vincente 21-20. Zaytsev murato sul più bello 22-22 incredibile. Holt fermato da Beretta 24-23 Monza, ma Holt la porta ai vantaggi. 26-24 Monza 2-1.

Quarto set 22-25 Modena : Bednorz inaugura il quarto set. Zaytsev batte a rete 1-1. Pipe di Bednorz 3-1 Modena. Dzavoronok ha la meglio sul muro gialloblu 4-2. Anderson spreca una palla semplice 4-4. Modenaa distratto 6-4 Monza, tra gli applausi del proprio pubblico. Kurek punto vincente tramite il check 7-5 Monza. Anderson vincente in difesa 8-7, Modena rincorre. Zaytsev vincente in banda 9-8. Holt pareggia i conti 9-9. Punto Modena tramite il check, attacco lombardo out 10-9. 11-11 Mazzone batte out. Dzavoronok sicuro di sé in banda 12-12, equilibrio totale. Inavasione Monza, su attacco di Anderson 14-13 Modena. Monza errore a servizio 15-14 Modena, diversi errori da ambo le parti. Orduna 16-15 ace vincente Monza conduce. Kurek in banda vincente 17-16, niente video check. 18-17 Bednorz annienta a muro Kurek, set entusiasmante. 19-17 lo Zar sicuro di sé in banda, c’è fretta di chiuderla. 20-18 bordata imperiosa dello Zar. 21-19 Anderson ha la meglio sul muro di casa. 22-19 Mazzone vincente al centro. 23-20 Monza batte a rete. 24-21 Yosifov batte out, match point gialloblu. 25-22 Kurek spreca l’ultima chance, vince Modena 3-1 contro un Monza, molto abile a rientrare in partita, testa alla prossima partita.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6,5, Zaytsev 7, Bednorz 7,5, Anderson 6,5, Mazzone 7, Holt 6,5, Rossini 6,5

INGRESSI: Kaliberda 5

All. Andrea Giani 6,5

Foto Modena Volley

Gallery