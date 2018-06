Nations League | Italia-Russia 0-3, lezione di pallavolo da parte della nazionale russa

L’Italia è uscita sconfitta con il punteggio di 0-3 contro la Russia nel primo match di questo ultimo round della fase preliminare della Volleyball Nayions League. Non è bastato il calore del pubblico modenese, che ha affollato il palaPanini riempiendo ben 4.400 posti dei 4.600 disponibili per l'evento. Oggi la formazione di Blengini pur lottando non è riuscita ad avere ragione della squadra allenata da Sergei Shliapnikov che è sembrata essere più in forma. A questo punto le speranze di qualificazione alla Final Six sono notevolmente ridotte. Se, infatti, domani mattina Serbia e Polonia (che giocherà contro il Brasile, anche lui a quota 9 vittorie) dovessero vincere raggiungerebbero quota 10 successi, traguardo che l’Italia non potrà mai centrare dato che al momento è ferma a 7 con soli altri due incontri da disputare. La Nazionale Italiana oggi ha provato a contrastare la Russia, nel frattempo qualificatasi alle Finali, ma gli ospiti hanno mostrato una certa superiorità nella gestione dei momenti clou.

Nel primo set partenza molto positiva degli azzurri che galvanizzati dal calore del pubblico modenese sembravano poter mettere nell’angolo i russi, che, invece, dopo aver inserito Muserskiy al posto di Philippov al centro sono lentamente risaliti fino a prendere il comando della situazione fino al 25-21 che ha chiuso il primo parziale.

Secondo parziale con i russi subito al comando (2-7) ma con l’Italia in grado prima di impattare la situazione sul 9-9 per poi cominciare a gestire un piccolo vantaggio fino al 22-20. Proprio quando Giannelli e compagni, seppur con qualche difficoltà, sembravano poter amministrare la situazione i russi si sono rifatti sotto pareggiando la situazione sul 22-22. A quel punto un turno al servizio di Muserskiy ha spezzato l’equilibrio con la formazione di Shliapnikov che è riuscita a vincere il parziale 25-22 portandosi così sul 2-0.

Terzo set iniziato con Parodi e Mazzone al posto di Lanza e Cester. Ancora una volta dopo l’iniziale vantaggio la Russia si è rifatta sotto portandosi in vantaggio 16-14 per poi gestire fino alla conclusione arrivata sul 25-20.

ITALIA-RUSSIA 0-3 (21-25, 22-25, 20-25)

Italia: Giannelli, Zaytsev, Lanza, Maruotti, Cester, Anzani, Colaci (L). Nelli, Parodi, Mazzone, Candellaro, Randazzo, Baranowicz, Rossini (L), All. Blengini

Russia: Vlasov, Kovalev, Volkov, Philippov, Poletaev, Kliuka, Kabeshov (L). Muserskiy, Kobzar, Karpukhov, Sokolov (L), Volvich, Mikhaylov, Shkulyavichus, All: Shliapnikov

(fonte federvolley.it)