Modena Pergolettese: partita la prevendita dello spareggio di Novara

Si gioca domenica e la prevendita parte il venerdì mattina. Ci sono solo due giorni quindi per accaparrarsi il biglietto dello spareggio tra Modena e Pergolettese che si giocherà al "Piola” di Novara, il 12 maggio, con inizio alle ore 16.00. Secondo quanto disposto, alla tifoseria del Modena è riservata la Curva Locali e parte della Tribuna mentre alla tifoseria della Pergolettese è riservata la Curva Ospiti e parte della Tribuna. Il biglietto costa 6,00 euro compresi i diritti di prevendita per le curve, mentre 15,00 euro (sempre compresi i diritti di prevendita) per la Tribuna; ingresso gratuito per i bambini da 0 a 14 anni e per le donne.

Rimane poco tempo quindi per entrare in possesso di un tagliando e cercare di riempire lo stadio per spingere i canarini nel match più atteso della stagione. Di Seguito l'elenco dei punti vendita Vivaticketing nella provincia di Modena:

Ipermercato Conad La Rotonda, Strada Morane, 500 – Modena

Tabaccheria Pellegrini, Via Emilia Est, 547 – Modena

Tabaccheria Sant’Agostino, Via Emilia Centro, 224 – Modena

Caffetteria Via Veneto, Via Vittorio Veneto, 90/92 – Modena

Tabaccheria Balugani, Via Emilia Ovest 476 – Modena

Goldbet, Via Berengario, 78 – Carpi (MO)

Radio Bruno, Via Nuova ponente, 24/A – Carpi (MO)

Coop Reno Casumaro, Via per Ferrara, 151/C – Finale Emilia

Althea Bar Pasticceria, Piazza Falcone e Borsellino, 21 – Fiorano Modenese (MO)

Tabaccheria Borsari, Piazza Tosi, 13 – Fiorano Modenese (MO)

Tabaccheria Divinius2, Via Radici in piano, 160 – Formigine (MO)

Edicola Il Quadrifoglio, Via Nazario Sauro, 6 – Manzolino di Castelfranco (MO)

Radio Pico, Via Agnini, 47 – Mirandola (MO)

Tabaccheria Via Larga, Via Provinciale Est, 78/80 – Nonantola (MO)

Videoteca Cinecittà, Piazza Toscanini, 4 – Pavullo nel Frignano (MO)

Agenzia pratiche auto Morini Pizzetti, Via Radici in Piano, 15 – Sassuolo (MO)

Tabaccheria Ansaloni, Via Cavallotti, 39 – Sassuolo (MO)

Tabaccheria Bellodi, Via Mazzini, 29 – Sassuolo (MO)

Tabaccheria Corallo, Via Braida, 221 – Sassuolo (MO)

Tabaccheria del Viale, Viale della Pace, 231 – Sassuolo (MO)

Edicola Cartacanta, Via Caduti, 193 – Soliera (MO)

Edicola Leopardi, Piazza Leopardi, 21 – Spilamberto (MO)

La quercia dell’elfo, Via Bonesi, 1/B – Vignola (MO)

Tabaccheria Arcobaleno, Via Ballestri, 278 – Vignola (MO)

Dischinpiazza, Piazza Mazzini, 35 – Modena

La prevendita sarà inoltre online, attiva al link https://www.vivaticket.it/ita/category/sport/calcio.

