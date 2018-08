Coppa Italia | La prima del Carpi, a Pontedera c'è la Ternana

E’ un Carpi decisamente incompleto, quello che sfida (20.30) la Ternana in Coppa Italia sul sintetico di Pontedera (Pisa), campo prescelto vista la temporanea indisponibilità del Cabassi. I biancorossi, rinforzati dai nuovi arrivi Suagher e Mbaye (prestiti da Atalanta e Chievo) due “cavalli di ritorno”, hanno messo sotto contratto anche il giovane Romairone (’99), svincolato dal Sassuolo. Proprio il club neroverde guarda con attenzione a questo match che designerà (dopo supplementari e rigori in caso di parità) l’avversaria di domenica 12 al Mapei Stadium. il duo Bortolas-Chezzi a capo dello staff tecnico dirige un gruppo con ben in vista il cartello “men at work”, anche e soprattutto col mercato aperto che deve ancora dare al Carpi quegli elementi per completare la rosa.

Non sono stati convocati Vano, Giorico, Malcore, Ligi e Barnovsky, tutti a vario titolo indisponibili per infortuni più o meno gravi. Suagher e Mbaye subito titolari. Il difensore a far coppia con Poli al centro della difesa, il centrocampista a far “muro” con Sabbione in mezzo, proteggendo i tre centrocampisti offensivi (Jelenic, Machach e Concas) che affiancano l’unica punta Piu. Nella Ternana, che ancora spera nella B, De Canio schiera nella spina dorsale della squadra tre ultratrentenni: Mucciante in difesa, Vives in mezzo e Vantaggiato in attacco). In campo anche altri volti nuovi rispetto alla squadra che è retrocessa a maggio: Fazio (Trapani), Lopez (Spezia), Altobelli (giunto di recente dalla Salernitana che lo aveva prelevato dalla Pro Vercelli).

LE PROBABILI FORMAZIONI

PONTEDERA; stadio Mannucci; ore 20.30;

CARPI (4-2-3-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Frascatore; Sabbione, Mbaye; Jelenic, Machach, Concas; Piu. A disposizione: Pasotti, Serraiocco; Saber, Venturi, Saric, Pasciuti, Piscitella, Romairone, Nzola, Van der Hejden. All.: Bortolas.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Gasparetto, Mucciante, Lopez; Altobelli, Vives, Rivas; Nesta, Vantaggiato, Defendi. A disp.: Gragno, Vitali; Diakite, Favalli, Mazzarani, Giraudo, Repossi, Salvemini. All.: De Canio.

ARBITRO: Volpi di Arezzo